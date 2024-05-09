我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

「國民爸爸」形象崩壞 高亞麟被爆打懷孕女友還出軌

娛樂新聞組／綜合報導
演出「家有兒女」成名的大陸男星高亞麟，被女演員魏嘉踢爆在孕期出軌另一名女星。(取材自微博)
演出「家有兒女」成名的大陸男星高亞麟，被女演員魏嘉踢爆在孕期出軌另一名女星。(取材自微博)

因演出「家有兒女」成名的大陸男星高亞麟，有「國民老爸」之稱，被女演員魏嘉踢爆他在自己懷孕期間出軌另一名女星，甚至不顧腹中胎兒對她施暴，完美形象一夕崩塌，魏嘉氣憤放話：「家暴的證據和pua的證據我會慢慢放。」

女演員魏嘉在微博爆料，指控高亞麟在她懷孕時出軌，並動手家暴，指自己懷孕5個月被掐脖子搧耳光，且交往期間多次遭到暴力對待，第一次是被打到手骨斷裂無法動彈，對方突然性侵得逞。魏嘉更公開高亞麟與小26歲女演員徐梓鈞的曖昧對話，以及高亞麟頻繁轉帳給徐梓鈞的交易紀錄。

魏嘉控訴高亞麟在她懷孕時出軌，並動手家暴。(取材自微博)
魏嘉控訴高亞麟在她懷孕時出軌，並動手家暴。(取材自微博)

魏嘉控訴說：「我為了肚子裡孩子沒還手，你打得越狠，我怕你再動手只能去諾金（飯店）躲著。」接著她控訴2021年高亞麟出軌小26歲的女星徐梓鈞，當時孩子已經出生2個月，且公開照片截圖，「他害怕我捅出去把他曝光說我會害死所有人。家暴的證據和pua的證據我會慢慢放。好多人問我這麼做的目的。就是我不是什麼善人，我不傷害別人，但也不會讓傷害我的人好過。」

高亞麟在大陸娛樂圈形象優質，他在「家有兒女」中的夏東海讓人印象深刻，是3個孩子的父親，不僅脾氣好而且還能夠設身處地站在孩子的角度想問題，恐怕他是不少人童年時的「理想爸爸」，所以有國民爸爸之稱。

2008年高亞麟與相差11歲的女星時瑋結婚，離婚時間未公開，據爆料他出軌家暴的魏嘉是高離婚後相戀，兩人相差20歲左右，育有一子，並未領證結婚。另據魏嘉爆料高亞麟出軌女演員徐梓鈞，比高亞麟小26歲。

51歲的高亞麟因出演電視劇「家有兒女」中的「夏東海」一角走紅，獲封「國民老爸」，後又出演了「顯微鏡下的大明」、「送你一朵小紅花」、「我們一起搖太陽」等影視劇作品。

新浪娛樂報導，高亞麟被爆出軌後，媒體向其本人、經紀人及助理求證，但幾乎是「集體沉默」，沒對此事做出任何回應。

這些好男人也出軌
這些好男人也出軌

家暴 微博

上一則

金秀賢「淚之女王」熱播 無緣百想視帝原因曝光

延伸閱讀

國際大盜紐約落網 女友：萬耀榮說珠寶是「回收來的」

國際大盜紐約落網 女友：萬耀榮說珠寶是「回收來的」
陸「國民爸爸」 驚爆痛打懷孕女友又偷吃小26歲女星

陸「國民爸爸」 驚爆痛打懷孕女友又偷吃小26歲女星
錯位（一六）

錯位（一六）
「男人要有擔當」中國媒婆勸小伙跟孕婦湊合 網友：毀三觀

「男人要有擔當」中國媒婆勸小伙跟孕婦湊合 網友：毀三觀

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05

超人氣

更多 >
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心