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楊冪赴港探女？ 被爆誤闖男廁…網友笑翻

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪被網友爆料，在香港機場誤闖男廁。(取材自微博)
楊冪被網友爆料，在香港機場誤闖男廁。(取材自微博)

大陸知名女星楊冪主演的新片「沒有一頓火鍋解決不了的事」票房低迷，上映5天後匆匆撤檔，一度引發話題。近日，正在拍攝新劇「萬物生」的她，被發現前往香港，還發生「誤入男廁」糗事，消息一出，讓網友笑翻了。

有一名女性網友發文分享偶遇楊冪的過程，表示當時正在香港機場貴賓室休息，因為看錯了廁所門上的性別標識，誤入男廁，後來發現身後還跟著一名女子，等這位網友轉身後才發現，後頭的女子正是大明星楊冪。

楊冪當時還雙眼充滿疑惑，一直反覆確認是否進錯廁所。

這位網友分享的內容充滿笑點，引來眾人圍觀。

有粉絲指出，楊冪目前正在山東拍攝新劇「萬物生」，怎麼可能跑去香港，會不會是看錯了。但該網友堅定表示，偶遇的人百分之百是楊冪，因為她特別上網搜尋楊冪最近的穿搭，最後確定一模一樣。這名網友還透露楊冪當時雙眼滿布紅血絲。有粉絲猜測，她應該是為了去香港看女兒「小糯米」，才會趁著拍戲空檔辛苦奔波。

其實，這不是楊冪第一次走錯廁所了。

2014年時，楊冪產後現身米蘭時裝周，自爆事「一路低頭走路看手機的下場就是跟著前面的大叔直接衝進男廁所」，一度被網友調侃是「一孕傻三年」。

楊冪也曾被發現在拍片收工後，與一票女性友人有說有笑誤入男廁，沒多久又嘻嘻哈哈走出來，被眼尖記者發現，但她全程故作鎮定，不斷談笑風生。

楊冪 香港

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