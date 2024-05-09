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「慶餘年2」超前巡映 張若昀：新一季范閒「關關難過關過」

娛樂新聞組／即時報導
張若昀透露，范閒在「慶餘年第二季」中將遭遇更多困難。(取材自微博)
張若昀透露，范閒在「慶餘年第二季」中將遭遇更多困難。(取材自微博)

電視劇「慶餘年第二季」日前在北京、重慶舉行超前巡映禮，一眾主創分享創作心得，「范家兄弟」張若昀與郭麒麟笑言，兩人的關係像「人生導師與寶藏老弟」。

新快報報導，「慶餘年第二季」時隔五年歸來，不少觀眾觀影後表示，相較前作，在貫徹古今思想碰撞的命題下，這一季的思想內涵更具深度。此外，環環相扣的「神仙局」、充滿懸念的情節、演員之間的交鋒對峙，都呈現得很好。

巡映禮當日，編劇王倦、導演孫皓亮相北京活動現場，張若昀、李沁、郭麒麟三位主演則身處重慶，眾主創跨屏連線，隔空對話。

三位主演暢聊了各自角色在新一季的成長升級。張若昀透露，第二季自己遇到了非常多的困難，「范閒不斷地在『被克服』的過程中站起來，走向下一個困難，可謂關關難過關關過。」

聊到如何定義范家兩兄弟關係時，張若昀與郭麒麟更是互相調侃，直言范閒對范思轍是「血脈壓制」，他們的關係更像「人生導師和寶藏老弟」。李沁則現場爆料，導演拍戲非常精雕細琢，在40度的高溫環境中，林相與大寶告別的戲分幾乎拍攝了一整天。

編劇王倦也和觀眾分享了自己眼中的第二季名場面，朝堂激辯、范閒婉兒大婚、手術現場等。同時王倦直言，經過三年的沉澱與推翻重組後，這一季著力更多的是挖掘劇中人物的另外一面，打造出一個更「深」的故事，范閒在第二季中實現了自我覺醒，「如果說第一季中的范閒還是個棋子，而第二季裡他成為了棋手。」

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