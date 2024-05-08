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楊冪主演諜戰劇「哈爾濱一九四四」訴說侵華日軍罪行

娛樂新聞組／綜合報導
秦昊、楊冪(圖)領銜主演「哈爾濱一九四四」。(取材自微博)
秦昊、楊冪(圖)領銜主演「哈爾濱一九四四」。(取材自微博)

秦昊、楊冪主演的中國諜戰劇「哈爾濱一九四四」已播到後半段，真實歷史元素融入劇情，為觀眾帶來了更深的共鳴與思考。

羊城晚報報導，「哈爾濱一九四四」將故事背景放置在1944年的哈爾濱，以雙生兄弟配合完成諜報任務為基礎，講述了哈爾濱中共地下黨員宋卓文（秦昊飾）陰差陽錯被哈爾濱特務科科長關雪（楊冪飾）誤認為是救命恩人宋卓武（秦昊飾）後，在組織的指導下利用哥哥的身分進入特務科，為組織獲取了諸多情報，有效打擊了敵特勢力並保護了組織有生力量，迎來最終勝利的故事。

值得一提的是，「哈爾濱一九四四」塑造了一大批不畏犧牲的共產黨員形象：成熟理智的老錢（張國強飾）時刻指導著宋卓文、宋卓武的行動，卻顧不得自己的家人已全部被害身亡；經受了嚴刑拷打卻始終不曾變節的老段（田小潔飾），在性命垂危時問出了那句振聾發賒的「在一個吃大米都分三六九等的地方，有意義嗎」；石明法（趙濱飾）不顧自身安危救下命懸一線的老段，邊記下情報、安排後續工作，邊顫抖著寫下待產妻子需要的藥方……他們共同組成了時代正義者的眾生相，增加了故事感染力。

此外，該劇穿針引線地加入更多真實歷史元素，呈現時代氣質。在帶給觀眾深深震撼的日軍第731部隊相關劇情中，日軍輕描淡寫告訴石醫師明天會進行「兒童實驗」。劇中只有編號、沒有姓名的受害者，向觀眾訴說侵華日軍的罪行。

同時，劇集也增加歷史細節的描繪，如老錢磨玉米麵、卓武吃黃麵餃子、百姓餐桌上從來沒有大米飯等細節。普通人在水深火熱中無盡掙扎、艱難求生的狀態，不言而明。

在精神層面上，「哈爾濱一九四四」書寫以宋卓文為代表的組織成員與敵特勢力在暗處交鋒的同時，著力於刻畫革命先輩對信念的執著堅守和前赴後繼的大無畏精神，為觀眾帶來了強大的精神力量。

秦昊(圖)、楊冪領銜主演「哈爾濱一九四四」。(取材自微博)
秦昊(圖)、楊冪領銜主演「哈爾濱一九四四」。(取材自微博)

楊冪 餃子 中共

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