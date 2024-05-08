陳奕迅演唱會上閃到腰 痛到哭出來 向歌迷道歉

陳奕迅在演唱會上突露出痛苦表情，扶著腰演出。（取材自微博）

港星陳奕迅(Eason)近來在中國各地舉辦「Fear and Dreams 世界巡迴演唱會」，沒想到之前在武漢 開唱時，他熱舞時不慎閃到腰部，5日演出時又扯到受傷處，只好邊唱邊扶著腰，眼角還泛出淚光，看得出來在忍痛，相當不舒服。

Eason他事後跟台下觀眾告知傷勢，指出在演唱會快歌部分，因為太過興奮不慎拉到腰，原先一度擔憂無法如期演出，不過好在演唱部分還可以。他向所有歌迷道歉：「我剛真的是痛到哭出來，從來未試過這樣子。」他解釋說，「真的很痛，不是悲傷的痛，真的不好意思。」

Eason接著又搞笑用國語道，「不如這樣吧，你們這麼愛我，武漢，5月5號，無Encore！哈哈哈⋯」觀眾起哄大叫他「不用跳」，他就說，「你們對我太好啦， 不用跳，唱歌就好？那我不用換衣服囉！你們想聽什麼？粵語？接著他從歌迷的投票 之中，一口氣唱了「十面埋伏」，「陀飛輪」、「與我常在」「忘記歌詞」、「浮誇」、「沙龍」，讓歌迷不停尖叫。

Eason的巡唱，南京站曾發生有觀眾不滿歌單舉中指，武漢站也發生過有女觀眾在陳奕迅表演時，多次在台下不停用迷你擴音機大叫，Eason剛開始未有理會，在數度被搶唱後終於按捺不住，一臉無奈地搖頭、攤開雙手，然後又做出抓頭、豎起拇指及OK動作，當Eason唱至歌曲「任我行」結尾時，再被女粉絲搶唱，他立即變臉翻白眼，不悅地一手把麥克風遞向觀眾，示意該女粉絲上台唱。