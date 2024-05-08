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逆轉「睡導演」醜聞 小章子怡在美讀碩士 顏值「變了」

娛樂新聞組╱即時報導
張靜初曾被稱為「小章子怡」。(取材自微博)
張靜初曾被稱為「小章子怡」。(取材自微博)

曾被稱為「小章子怡」的女星張靜初當年以電影「孔雀」走紅，後來在「門徒」與吳彥祖上演激情戲，讓她在兩岸三地小有知名度，不過有傳聞指她「專睡導演」來獲取演出機會，她氣得出面提告，終於還自己清白，去年她宣布錄取AFI美國電影學院，不過近日她開直播分享讀書，憔悴模樣引發外界熱議。

44歲的張靜初過去曾與多位導演傳出緋聞，有傳聞更指出她遭導演太太們封殺，星途一度受阻拍不了戲；此外，她甚至還遭傳介入秦嵐和陸川的感情，又被秦嵐「

張靜初開直播分享讀書，憔悴模樣引發外界熱議。(取材自微博)
張靜初開直播分享讀書，憔悴模樣引發外界熱議。(取材自微博)
抓姦在床」，事後秦嵐與張靜初都出面否認。

張靜初目前正在讀AFI美國電影學院為期5年制的碩士課程，近期她開直播分享自己讀書時的樣子，張靜初穿著粉色的鏤空上衣，臉上化著淡妝卻感覺格外憔悴。網友們留言：「好自律！好有毅力！這眼神兒，這學習狀態一看就不是演的」、「關鍵是能看到她還打扮了一下，其實還戴了耳環，畫了淡妝」「這姐是真拚啊，娛樂圈的一股清流」、「她是真學了哈哈哈哈，有一種被知識毒打過的美麗狀態」。

張靜初在「孔雀」中的表現令人讚賞。(圖／保利華億提供）
張靜初在「孔雀」中的表現令人讚賞。(圖／保利華億提供）

張靜初曾透露一天要學習12小時，每天在直播間裡面「地獄式求學」，有網友稱起床的時候看到張靜初在寫論文，臨睡前看到她還在電腦前讀書。張靜初前段時間拍VLOG分享自己的留學生活，她4點40分就起床準備拍攝，影片中她一邊做早餐，一邊表示擔心是否會下雨，早上6點她與美術到場布置場地，7點進行安全會議，8點彩排，一路拍到下午4點。

緋聞 留學生

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