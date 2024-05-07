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章子怡重返19歲時臥虎藏龍拍攝地 25年後素顏像21歲

娛樂新聞組╱即時報導
章子怡事隔25年重返「臥虎藏龍」取景地。(取材自微博)
章子怡事隔25年重返「臥虎藏龍」取景地。(取材自微博)

大陸女星章子怡近日重返當年「臥虎藏龍」的拍攝地，相隔25年於同一地方留影，照片一出，網民大讚她素顏外貌凍齡，好像回春到21歲。

章子怡在微博曬出坐在石頭上的照片，背景是如白絹的瀑布，只見她頂著素顏對鏡頭露出一抹微笑，好心情全寫在臉上。而她散的氣質，讓粉絲勾起當年飾演過的「玉嬌龍」，紛紛留言：「始於玉嬌龍，可以吹一輩子啊」、「最愛玉嬌龍這個角色」、「想念玉嬌龍了，要找個時間再把臥虎藏龍重新看一遍」。

章子怡表示感謝友人的安排，才能一遊「與雲並齊」而聞名的齊雲山，以及周遭充滿詩情畫意的山水古村，晚上品嘗到當地美食，她坦言覺得相當幸福。如今事隔25年重返「臥虎藏龍」取景之地，勾起無數當年拍攝的種種回憶，她也不免感嘆：「時過境遷，故地重遊，物是人非」。

章子怡在《臥虎藏龍》中飾演玉嬌龍。（取材自微博）
章子怡在《臥虎藏龍》中飾演玉嬌龍。（取材自微博）

1999年，還在上大學的章子怡，參演了由李安執導的電影「臥虎藏龍」，章子怡2000年憑「臥虎藏龍」，該片在全球的成功，讓章子怡人氣飆升，更讓她成為一個能文能武的演員。之後拍「藝伎回憶錄」等經典作品，成為舉世知名的國際級女星，更憑著在「一代宗師」的精湛演技奪下金馬影后。

去年10月，章子怡和汪峰官宣離婚，震驚四方，巧合的是，一個月後，章子怡主演、香港導演陳可辛執導的的新電影「醬園弄殺夫案」於上海開拍，有網友笑稱，該片故事情節和章子怡離婚事件形成了銀幕內外交互，引起熱議。該片入圍第77屆坎城影展非競賽單元。海報中，章子怡飾演的「詹周氏」首次亮相。

入圍 香港 坎城影展

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