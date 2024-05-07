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破鏡重圓？黃曉明、Baby罕同框 帶兒遊迪士尼「零互動」

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明罕見和前妻Angelababy同框。(取材自微博)
黃曉明罕見和前妻Angelababy同框。(取材自微博)

知名藝人黃曉明和前妻Angelababy竟然同框了。知名娛記「姜小宴」、狗仔「劉大錘」分別在社交平台爆料，黃曉明和Angelababy帶著兒子小海綿同遊迪士尼樂園，「一家三口」罕見合體的畫面，讓不少網友議論紛紛，還有粉絲喊話，要兩人趕緊復婚。

當天，黃曉明穿著灰色外套搭黑色長褲，一身休閒裝扮，雖然刻意戴上棒球帽和口罩，仍逃不過狗仔「法眼」。Angelababy也是一身休閒裝扮，她還抱著粉色大玩偶、戴著卡通頭箍。

從畫面中可見，黃曉明和Angelababy當時已經帶著「小海綿」從迪士尼出來，「小海綿」跟著Baby走進商店閒逛，黃曉明則是慢慢地跟在他們的身後。

黃曉明和Angelababy全程緊盯著孩子，一路上基本沒什麼交流和談話，一前一後似乎刻意保持距離。

從樂園離開後，黃曉明帶著「小海綿」搭乘保母車，Baby則走到車前與兒子道別，就在她轉身離開時，「小海綿」突然大喊媽媽，Baby於是折返回來與兒子再次告別。等到黃曉明的車子駛走，Baby才回到自己車內。

黃曉明和Angelababy的合體讓不少網友沸騰了，有人猜測，兩人是否會為了兒子復婚。但也有網友表示，五一假期陪孩子很正常，大家不必過多聯想。

不過，黃曉明在陪伴完前妻和兒子之後，連衣服都沒來得及換，就立刻去和緋聞女友葉珂吃飯了，這時間管理得恰到好處。而從畫面中也可以看到葉珂打扮得特別的時髦，闊步向前走的模樣難掩好心情。

隨著事情不斷發酵，葉珂也瞬間成為了眾矢之的，似乎是她阻礙了黃曉明和Angelababy的複合。而她面對著這些質疑，也很快進行回應，表示自己並不是第三者，同時還曬出了律師函，似乎也以此來表明自己的身分。

Angelababy帶著兒子「小海綿」遊迪士尼。(取材自微博)
Angelababy帶著兒子「小海綿」遊迪士尼。(取材自微博)

黃曉明 Angelababy 迪士尼

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