童瑤新劇口碑佳 「暗微之火」有望成年度懸疑黑馬

「微暗之火」由童瑤(左)、張新成主演。(取材自微博)

由姚曉峰執導，童瑤、張新成主演的情感懸疑劇「微暗之火」近日開播，透過一起殺人案件，探討深刻社會議題，除了展現人文關懷，更激起觀眾共鳴，有望成為年度懸疑黑馬。

北青網報導，「微暗之火」最新釋出的微博 劇集評分突破8.9分，隨著故事的不斷推進，劇集背後關於熟人暴力的話題也引起廣泛熱議。

劇集從「她」視角出發，集中討論了家庭暴力、婚內侵犯、性騷擾 等女性現實困境議題，以懸案的切口引入，背後是關於複雜社會的現實討論。

劇中，童瑤飾演的南雅成績優異，但父親酗酒，母親過世，對她來說，清水鎮是個牢籠，她最初最純粹的願望是想要出逃清水鎮。但事與願違，她最終還是嫁給了鎮上有錢的小老闆徐毅，並留在這裡。當她生下患有疾病的女兒之後，在親密關係裡，她處於相對「末位」。

但在這過程中，南雅卻不只是弱者。開局自首之後，隨著調查的深入，殺夫案背後牽扯出的大橋坍塌案更是疑雲重重，南雅到底是不是正當防衛仍未可知。

張新成飾演的周洛是個退學回家的高材生，他和南雅在因緣際會下相識，周洛雖然年紀小，但是他對南雅很好，一場剪不斷的情緣在兩人之間緩緩展開。

雖然整個劇集故事核心問題是徐毅被殺的真相，但更深層的探討關乎性別歧視 的議題。總製片人張書維提出，「故事設定是在2000年一個比較閉塞的小鎮，這是個完全的熟人社會，展現出在熟人社會裡的謠言之重對一個女性的傷害，和一個女性的自我救贖。」

不過，有不少網友吐槽28歲的張新成搭38歲的童瑤，「有種『小媽文學』的既視感」，還有人說，「情侶有點勉強，明明看起來更像母子。」