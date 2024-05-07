王家衛20歲嫩照曝 網驚：終於沒戴墨鏡

王家衛出席公開活動時，一向戴著墨鏡。(中新社資料照片)

香港 大導演王家衛出席公開活動時，一向戴著墨鏡，時間久了，儼然成為他的標誌。近日，有網友在社交平台曬出王家衛20歲時的照片，不少網友驚呼：第一次看到大導演的廬山真面目。

舊照中可見，王家衛穿著襯衫、長褲，還戴著眼鏡，相當文青，而他手持的是一部早已停產的全機械相機。不少網友看了紛紛表示，「第一次看到王家衛的眼睛啊」、「挺帥的，當演員也OK」、「王家衛的獨特魅力，無需墨鏡的掩飾」。

其實，王家衛入行後曾客串演出幾部電影，戲中都沒有戴太陽眼鏡，有人看過他演出的畫面，形容王導年輕時的樣子有幾分似黎明。

多年來，王家衛只要公開露臉，就一定戴著墨鏡，圈內關於他戴墨鏡的原因很多，包括：想打造個人風格、墨鏡可以阻隔演員看到自己的眼神、模仿偶像森田芳光等，但目前最官方的說法是王家衛受訪時談到，只是因為眼睛覺得累，在拍電影時會流眼淚，戴上墨鏡就不會了，後來也就習慣開工就戴墨鏡，像是制服一樣，不開工就不戴。