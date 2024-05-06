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流量女王失靈了？楊冪新片上映5天「無預警」撤檔

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪主演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」上映五天突然撤檔。(取材自微博)
楊冪主演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」上映五天突然撤檔。(取材自微博)

中國人氣女星楊冪主演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」，在五一連假的黃金檔期上映，不過才短短第五天就無預警宣布電影撤檔，引發網友熱議，相關話題迅速衝上微博熱搜第一。

據貓眼專業版數據，截至5月5日中午，「沒有一頓火鍋解決不了的事」票房為5200萬元，在「五一檔」八部新片中，位列倒數第三，表現不佳。

該片官方微博宣告，「自上映以來，因為各種環境因素，導致影片沒有與更多的觀眾見面……在認真研判目前的情形後，為滿足更多觀眾的需求，我們的『火鍋』將於5月6日撤檔，擇日再和大家相見。」

對此，網友議論紛紛，有人戲稱「電影圈有自己的七天無理由退貨」、「就好像過陣子看會好看一樣」，更有人痛批，「電影圈沒救了，想上就上想撤就撤」。

也有網友分析，電影上映前的宣傳主要放在楊冪身上，無疑是想要藉助她的高流量，但近年來粉絲號召力早就失靈，因此電影預售熱度一直上不去，最終票房一瀉千里。

此外，還有粉絲指出票房不佳是由於「沒有拍片、沒有宣發，好好的一部電影被片方搞成這樣。最後難受的是主演和粉絲」。

其實，電影上映幾天突然撤檔的情況，並不是頭一遭，例如劉德華主演的「紅毯先生」２月時排在賀歲檔上映，結果上映8天同樣突宣告要撤檔，擇期再重新上映，撤檔前累積票房是8000萬人民幣。

楊冪 微博

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