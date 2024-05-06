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劉嘉玲自爆曾和梁朝偉酒後吵架 差點打起來

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲自爆年輕時會跟梁朝偉吵架，還曾經差點大打出手。(取材自Instagram)
劉嘉玲自爆年輕時會跟梁朝偉吵架，還曾經差點大打出手。(取材自Instagram)

香港女星劉嘉玲主持綜藝節目「嘉人自友約」，最新一期邀請陳豪和陳茵媺兩夫婦擔任嘉賓，與劉嘉玲分享他們的夫婦甜蜜日常。節目中，陳豪和陳茵媺也對劉嘉玲、梁朝偉的日常相處頗感興趣，劉嘉玲透露年輕時會跟梁朝偉吵架，還曾經差點大打出手。

綜合羊城晚報、香港01報導，劉嘉玲提到，她和梁朝偉年輕時脾氣火爆，兩人酒後吵架互不相讓，曾經差點大打出手，「梁朝偉會憋在心裡面，到了真的忍不住的時候，他會自己發自己脾氣，他不能打我，他就打牆」。

劉嘉玲說，「梁朝偉在我暴躁的時候會躲起來，把自己鎖在房間裡，等我脾氣過了，他就會好好對談，然後寫一張卡道歉，我也就融化掉了」，劉嘉玲稱，兩人相處，最重要的是彼此珍惜這段關係。

談到當年的結婚典禮時，劉嘉玲透露不丹婚禮由她一手操辦，「老公只負責當男主角」。不過，她也稱讚梁朝偉「非常配合我的演出」。

此外，被問到演技派梁朝偉，「是否會沉浸在角色中難以出戲？」劉嘉玲坦言，「他拍完戲的確要一段時間才能走出來」，不過，後來他找到了抽離角色的方法，「現在他拍完一個角色就要剃光頭，讓自己整個人離開角色」。

梁朝偉 香港 不丹

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