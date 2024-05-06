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伊能靜揭童年受虐 皮膚潰爛浸泡雙氧水

記者陳慧貞／綜合報導
伊能靜到香港回想起孤單的童年。（取材自小紅書）
伊能靜到香港回想起孤單的童年。（取材自小紅書）

56歲台女星伊能靜臉蛋、身材保養得宜，是圈內美魔女代表，日前她帶團隊赴香港工作，空檔逛街時，看著牌樓街道瞬間勾起兒時孤單的回憶。

伊能靜小時候曾在香港住過一段時間，當年她住在尖沙咀附近的一棟樓，樓內擠滿了人、鳥、金魚、狗，是一棟連走路都要側身的窄樓，身邊沒有父母照顧，全身長滿爛疹子，只要一開始發爛，大人就會把雙氧水倒進大鐵盆，再把她丟進去，「囃！一聲」，傷口浮起白沫，小小年紀的她痛哭大叫，還是被按住，不讓她出來，「這些畫面，卻成了面帶微笑的記憶」，對於香港，她的記憶又孤單又飽滿。

伊能靜坦言當時年紀太小，不懂得改變命運，等媽媽到香港，看著一身黝黑、乾瘦、營養不良又有皮膚病的女兒，決定帶她回台北，「但那又是另一段磨難的開始」。

雖然曾在香港度過一段心酸的幼年記憶，但伊能靜卻時常想起走過的街道，曾覺得自己的人生像袋子裡的金魚，明明能夠游泳，卻只能在小小的一個袋子裡生存，如今再回到香港，「依然喜歡充滿煙火氣的香港，依然是像王家衛電影裡的鏡頭」，她的回憶裡沒有酸楚，只有感恩，也因為有過那段經歷，才能有如今的敏感細膩、有共情能力的自己，「我非常珍惜自己純樸的童年，不想跟任何人替換，這是我的香港，這是我一生的故事」。

香港

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