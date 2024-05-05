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時隔8年銀幕重逢…胡先煦穿越回90年代 與張子楓譜異地戀

娛樂新聞組／綜合報導
張子楓(右)、胡先煦在新片中飾演一對新婚小夫妻。(取材自微博)
張子楓(右)、胡先煦在新片中飾演一對新婚小夫妻。(取材自微博)

由李蔚然編劇並執導，張子楓、胡先煦主演的愛情電影「穿越月亮的旅行」日前在中國上映。曾經在電視劇「小別離」中飾演同學的張子楓、胡先煦，時隔八年在大銀幕重逢，從青梅竹馬變成了新婚夫妻，如何演繹「新婚」狀態也是一大挑戰。

新快報報導，該片改編自著名作家遲子建的中篇小說「踏著月光的行板」，以上世紀90年代為背景，講述了一對異地打工的新婚夫妻林秀珊和王銳，在臨時的假期中想要給對方製造驚喜，雙向奔赴的甜蜜愛情故事。

作為今年五一檔唯一的愛情電影，「穿越月亮的旅行」在故事上也有獨特的表達：在那個車馬很慢的年代，愛情不會輕易被距離打敗，即使相隔千里，相愛能贏萬難。它不僅是林秀珊與王銳之間的故事，也是那個年代無數異地戀情侶的縮影，同時也投射出當今時代下許多異地情侶用心經營情感、以愛戰勝距離的決心與堅守。

報導指出，片中，張子楓飾演骨子裡有著小嬌憨和小浪漫的林秀珊，胡先煦飾演真誠、憨直的王銳，這對小夫妻新婚燕爾卻因工作分隔兩地，只能在假期時化身為「純愛戰士」 。推介會現場，張子楓告訴大家，她在閱讀遲子建原著時對幾個描述詞印象深刻：嘈雜、瑣碎、親切、溫存。在她看來，故事描述的人生百態是特別接地氣的，而故事本身又愈來愈浪漫。

胡先煦也分享道，他在閱讀劇本時就能感受到筆觸下的許多情感，對於演員的創作非常有幫助。 「我相信只要有真心，然後真的認真地努力去演，一定能達到一個好的效果。」在胡先煦看來，這部電影讓他穿越回父母那一輩的時光，體驗了那個時候的人生百態，既美妙也奇妙，「這個電影名叫『穿過月亮的旅行』，但是對我來說這是一個穿越時間的旅行。」

值得一提的是，此番是張子楓和胡先煦再次合作。兩人都是在大眾眼前長大的童星代表，也曾在2016年播出的電視劇「小別離」中分別飾演方朵朵和張小宇。胡先煦透露，兩人是很好的朋友，一直沒斷過聯絡。

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