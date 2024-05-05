62歲劉德華曬「西裝噴開」猛獸級腹肌 粉絲大呼還要看

劉德華秀出「西裝噴開」猛獸級腹肌。(取材自Instagram)

62歲港星劉德華出道超過43年，外貌依舊凍齡、帥氣。近日宣告即將重啟巡迴演唱會活動的他，在個人Instagram曬出一張「西裝噴開」猛獸級腹肌舊照，讓超過2萬名粉絲驚呼不已，紛紛要求「今年演唱會上也要看」。

劉德華日前才因為被粉絲捕捉拍攝新作品「無名之輩2」，戴上老花眼鏡、染了一頭斑白頭髮，還刻意裝出小凸肚的模樣。其實劉德華一輩子沒有過小肚子，他不只身材維持得好，黑髮依然茂密，完全不輸現在的新生代男星，稱他為「不老男神」當之無愧。

劉德華近日在Instagram曬出13年前世界巡演北京站的照片，讓粉絲全看傻了，紛紛大喊，「希望今年演唱會上也能看到這腹肌」、「帥爆」、「哥的身材真的很好！」、「這年紀搭配上這身材真是太不科學了」、「太狠了，這60歲身材」。

劉德華如何保持好身材，曾在社交平台上分享一段用餐影片，是他當天的晚餐，影片可見他把食物一一取出、擺放整齊，細嚼慢嚥進食，雖然劉德華的餐點全是素食，但仍可看出全都經過仔細調配，符合一天要有的營養均衡，就連米飯也不馬虎，是摻雜了糙米的健康米飯，可說是相當健康。而且他堅持晚上7時後不進食、每餐7分飽，且每天進行有氧運動。