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迪麗熱巴春晚效應燒到五一… 新疆旅客爆多 民族服飾賣翻天

娛樂新聞組／即時報導
迪麗熱巴今年年初在春晚舞台上的新疆舞蹈，帶動當地旅遊經濟。(取材自微博)
迪麗熱巴今年年初在春晚舞台上的新疆舞蹈，帶動當地旅遊經濟。(取材自微博)

大陸人氣女星迪麗熱巴今年年初在春晚舞台上，獲邀表演新疆舞蹈，贏得不少掌聲，並帶動當地旅遊經濟，令喀什成為熱門打卡地。近日有不少遊客趁著五一假期前往新疆遊玩旅拍，據當地服飾店表示，春晚之後每日可賣出約1萬元人民幣的「艾特萊斯」（扎染的絲織品）和民族服飾，可見迪麗熱巴的影響力之高。

香港01報導，在春晚舞台上，迪麗熱巴身穿民族服飾在充滿古城特色的舞台上跳舞，展現新疆扭脖子舞特色，相當唯美。正因為這一場表演，打開了新疆喀什知名度，隨即成為旅遊熱門打卡之地。早前有媒體報導指出，在新年期間當地每日吸引15萬人次流量，帶動了當地的旅遊經濟。

連中國外交部發言人汪文斌都讚她，「穿著中國新疆服飾、跳著新疆舞的迪麗熱巴，光彩奪目！」

除此之外，有不少民眾更模仿她穿著當地民族服飾拍照，因此帶動當地「艾特萊斯」和民族服飾銷售。據媒體報導指出，有服飾店表示，春晚之前每日營業額約4000元人民幣，春晚過後則每日可賣出1萬元人民幣，成長驚人。

近日適逢五一假期，迪麗熱巴卻沒閒著，仍忙於拍攝電視劇「梟起青壤」。趁著這個特別節日，她不惜下重本慰勞劇組人員，不只發紅包，還請大家喝奶茶，滿滿心意讓工作人員相當開心。

新疆 迪麗熱巴 香港

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