「火鍋」票房爛 導演淚灑直播間 楊冪挨批不上心

楊冪為新片染了一頭紅髮，(取材自微博)

五一檔電影之戰到5月3日為止，新片總票房（含點映及預售）超11億元（人民幣，下同，約1.52億美元）。其中，「末路狂花錢」、「維和防暴隊」、「九龍城寨之圍城」暫列票房排行榜前三名。而楊冪 主演的「沒有一頓火鍋解決不了的事」（以下簡稱「火鍋」）票房大撲街，在排行榜中僅位列第八，導演在直播時還流淚，而主角楊冪也再次引發了質疑。

「火鍋」上映三天總票房還不到5000萬元，在某平台上，該影片目前的評分僅為6.5分，部分網友吐槽真的「一言難盡」。票房發展不如預期，導演丁晟直播大打感情牌，起初還侃侃而談，指相信過幾天電影口碑會迎來發酵，到了直播後期，丁晟情緒變得很低落，更直接淚灑現場。

「火鍋」票房不佳，挑大梁的楊冪雖然為戲，還花七小時將頭髮漂染成紅髮，但她被批在宣傳上不用心，官方社群平台只發了電影相關兩條，連路演也沒去多少場。

楊冪在先前播出的作品「哈爾濱一九四四」中，因為擠眉弄眼的演技受到詬病，這次新片她被指不拿出誠意向外界證明自己，而導演此前給足了楊冪面子，不止一次強調楊冪專門帶了表演老師進組，竭盡全力提高演技，還誇楊冪是他心目中最好的「廬雞」（楊冪飾演的角色）。