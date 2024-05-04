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「九龍城寨」口碑炸裂 港陸賣翻

娛樂新聞組／綜合報導
古天樂（後）與洪金寶在「九龍城寨之圍城」中的對決都來真的，動作指導對他們倆十分讚賞。（圖／華映娛樂提供）
古天樂（後）與洪金寶在「九龍城寨之圍城」中的對決都來真的，動作指導對他們倆十分讚賞。（圖／華映娛樂提供）

古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等實力派巨星共同演出「九龍城寨之圍城」，1日於香港及中國大陸上映，香港首日票房突破500萬港幣（約63.9萬美元），成為香港影史開片票房第2名，僅次於2016年「寒戰2」的紀錄，在中國大陸票房已逾1.5億人民幣（約2071萬美元）。

對於首日票房的好成績，導演鄭保瑞率領四位演員包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑拍攝影片答謝觀眾支持，演員伍允龍及喬靖夫則走訪九龍及新界，超過10家戲院進行馬拉松式謝票。

古天樂受訪被問片中哪位演員打得最好？他說是片中狠狠給他一個耳光的蔡思韵。他說，第1巴掌已經進入休克狀態，第2、3、4巴掌全部都沒反應了，最慘的是耳朵還耳鳴聽不到。雖然打了7、8個巴掌，古天樂強調，是自己叫蔡思韵大力真打。

古天樂在片中其實還有更多更激烈的動作場面，包括他與洪金寶的拚鬥，動作指導谷垣健治對他倆都十分讚譽，「古天樂每一下都是真力，洪金寶大哥都會用盡全力去做。」

電影還重金打造重現1980年代香港知名「三不管地帶」九龍城寨，在上映之前，便以獨特的香港風情及驚人的動作場面，入選坎城影展午夜展映單元，導演鄭保瑞開心的說：「這部電影充滿了香港獨有的特色，港產的動作片，可以被世界看到，是個很難得的機會。雖然現在香港已經沒有這個城寨了，但我們用電影保留下來了，希望可以被更多觀眾看見。」

香港 坎城影展 馬拉松

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