我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

張藝謀義大利獲獎 「金主」邱復生頒獎

記者蘇詠智／綜合報導
張藝謀獲頒「金桑樹終身成就獎」。（圖／義大利烏甸尼遠東國際影展提供）
張藝謀獲頒「金桑樹終身成就獎」。（圖／義大利烏甸尼遠東國際影展提供）

第26屆義大利烏甸尼遠東國際影展（Udine Far East Film Festival），將今年第2座「金桑樹終身成就獎」（Golden Mulberry Award for Lifetime Achievement）頒發給曾執導「大紅燈籠高高掛」等經典華語片的張藝謀，並特別請來日前甫獲同一獎項的台灣製片家邱復生頒發該獎項，「大」片正好就是他們過去的合作結晶。影展主辦單位定張藝謀作品不僅拍出獨有的亞洲電影風格特色，更是廣獲全球影迷共鳴的經典。

影展創辦人莎賓娜巴拉切蒂致詞時指出，1991年9月，她那時還是懷著電影夢的電影學院學生，在威尼斯影展看到張藝謀的「大紅燈籠高高掛」，自此深深愛上亞洲電影，並於8年後創辦了烏甸尼遠東國際影展，如今已舉辦到第26屆。「如果沒有當年台灣製片邱復生投資張藝謀拍攝『大紅燈籠高高掛』，應該就沒有今天的烏甸尼遠東國際影展。」因此特別請來邱復生頒發終身成就獎給張藝謀。

莎賓娜透露，其實她從5年前就醞釀頒發終身成就獎給邱復生與張藝謀，但期間卻遇到全球疫情等因素造成延遲。「如今終於能順利頒獎，並與兩位華語影壇重量級前輩同台，可謂美夢成真！」她激動地說道。

張藝謀領獎後表示：「謝謝你們喜歡我的電影，這個獎叫『終身成就獎』，但我認為它不是結束，反而是個開始，我希望從今開始，能再拍更多好看的電影給大家！」張藝謀在受訪時也特別感謝當年邱復生對他的支持，讓他在拍片資金與技術都匱乏的年代得到很大的幫助，感激說道：「邱先生的眼光與魄力，就像星星之火，在那時燃起了整個華語電影的輝煌歲月！」

今年烏甸尼遠東國際影展也配合兩位終身成就獎得主，放映他們攜手的「大紅燈籠高高掛」、「活著」兩部片數位修復最新版本。「大紅燈籠高高掛」由侯孝賢監製，榮獲威尼斯影展最佳導演銀獅獎也得到奧斯卡最佳外語片提名、英國影藝學院最佳外語片獎。「活著」獲坎城影展最佳男主角獎（葛優）及評審團大獎，兩片都是問世30餘年後首次以數位修復版本大銀幕重現，放映現場座無虛席，並有不少歐亞電影發行商詢問版權代理，邱復生表示將會擇期先在台灣重映。

張藝謀（右起）特別穿上「悲情城市」T恤，和鞏俐一起迎接侯孝賢，共同討論合作「大紅...
張藝謀（右起）特別穿上「悲情城市」T恤，和鞏俐一起迎接侯孝賢，共同討論合作「大紅燈籠高高掛」的事宜。（圖／褚明仁攝影）
邱復生（右）將「金桑樹終身成就獎」頒給張藝謀。（圖／義大利烏甸尼遠東國際影展提供...
邱復生（右）將「金桑樹終身成就獎」頒給張藝謀。（圖／義大利烏甸尼遠東國際影展提供）

義大利 侯孝賢 疫情

上一則

韓女團IVE張員瑛休假超自律 除了睡覺絕不躺下

下一則

羅賓威廉斯「窈窕奶爸」30年 童星3姊弟重逢

延伸閱讀

張藝謀獲義大利影展終身成就獎 「金主」邱復生頒獎

張藝謀獲義大利影展終身成就獎 「金主」邱復生頒獎
向李行致敬 養鴨人家、原鄉人前進義大利影展

向李行致敬 養鴨人家、原鄉人前進義大利影展
幼犬瑜珈風靡歐洲 義大利衛生部發出禁令

幼犬瑜珈風靡歐洲 義大利衛生部發出禁令
繼林青霞後 邱復生獲義大利影展終身成就獎

繼林青霞後 邱復生獲義大利影展終身成就獎

熱門新聞

沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑