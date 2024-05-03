我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空軍測試F-16戰機AI自駕 肯達爾試飛肯定「必須擁有它」

冰淇淋店員收100元小費遭開除 店主挨批喊冤「其實有內情」

古天樂拍片被打7巴掌 耳鳴不止差點休克

記者陳建嘉／即時報導
古天樂在「九龍城寨之圍城」中飾演龍捲風。(華映娛樂提供)
古天樂在「九龍城寨之圍城」中飾演龍捲風。(華映娛樂提供)

古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙合演的香港動作片「九龍城寨之圍城」。古天樂和洪金寶、林峯、伍允龍、黃德斌等人都有交手打戲，問他誰打得最好？古天樂答案竟是蔡思韵！他被對方打了至少7巴掌，搞笑形容「第1巴掌已進入休克狀態」，接著持續耳鳴。

古天樂飾演江湖中傳奇人物「龍捲風」，是九龍城寨裡的老大，功夫神乎奇技。他首次迎戰林峯時，先把手上抽到一半的香菸彈向空中，瞬間摔翻對方，自己再從地板彈跳起身，當古天樂還在半空中從倒立翻成站正落地的過程，竟又把菸接回手中，全程2秒，俐落帥氣。他被問到這個神技，冷笑說：「我每天在家都練8小時。」

另外，古天樂在片中其實還有更多更激烈的動作場面，包括他與洪金寶的拚鬥，一度遭對方長棍攻擊抵喉。古天樂談到洪金寶：「我拍過很多次他當武術指導的片，但我們是第一次一起演戲，與他打是開心的，他打得很精彩，做武術指導拍的電影都很精彩，有機會跟他打一次也是個很難忘的經歷。」

不過，古天樂受訪被問片中哪位演員打得最好？他提到片中狠狠給他一個耳光的蔡思韵。「整部片打得最好的應該是蔡思韵啦」，他搞笑反問同在現場的蔡思韵，究竟拍了幾次？他說：「第1巴掌已經進入休克狀態，第2、3、4巴掌全部都沒反應了。事後要用冰敷，因為我拍完這幕，還有其它戲沒拍，她的巴掌真的好大力，我怕會臉腫，甚至還有個掌印，需要補妝；最慘的是這隻耳朵Vee Vee聲，聽不到了。」

電影「九龍城寨之圍城」描述落難青年陳洛軍（林峯 飾）因得罪大老闆（洪金寶 飾）而被追殺，為了避禍誤闖城寨；在城寨內結識了信一（劉俊謙 飾）、十二少、四仔等人，成為換帖好兄弟。眾兄弟以龍捲風（古天樂 飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆的入侵，豈料惡鬥一發不可收拾，眾人誓死保衛這個安身之處。本片將於5月中全台上映。

古天樂在「九龍城寨之圍城」中飾演龍捲風。(華映娛樂提供)
古天樂在「九龍城寨之圍城」中飾演龍捲風。(華映娛樂提供)

龍捲風 香港

上一則

趙露思演仙俠劇 搭擋王安宇笑稱「很圓」

延伸閱讀

一頭白髮現身 成龍：我是老，但不是想像中的老

一頭白髮現身 成龍：我是老，但不是想像中的老
香港電影總會招編劇學徒 月薪至少1.5萬港元 古天樂誇1句話

香港電影總會招編劇學徒 月薪至少1.5萬港元 古天樂誇1句話
72歲洪金寶肉搏古天樂喊痛 許願想拍愛情床上戲

72歲洪金寶肉搏古天樂喊痛 許願想拍愛情床上戲
古天樂10多年來1天只吃1餐 網：失去多少快樂

古天樂10多年來1天只吃1餐 網：失去多少快樂

熱門新聞

「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52

超人氣

更多 >
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%