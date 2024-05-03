楊冪隔3年再推新片 迪麗熱巴包場支持

楊冪（左）一手捧紅了迪麗熱巴。（取材自微博）

大陸女星楊冪 一直是流量及收視女王，不過離開舊公司嘉行後，她的新作品連環失利，接演諜報劇「哈爾濱一九四四」，演技頻頻被批評。她主演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」日前上映，曾簽約為旗下藝人、由她一手捧紅的迪麗熱巴 ，被發現包場給予支持，再次展現兩人好友關係。

「沒有一頓火鍋解決不了的事」講述四個互不相識的人在戲院後台庫房分贓物，竟意外牽扯進一樁命案，一頓熱辣滾燙的火鍋翻滾著層出不窮的懸疑，貪婪和欺騙引發連續逆轉。這是楊冪事隔三年再推出的電影作品，未正式上映前，已在網上引來不少話題。戲中楊冪改變造型，將一頭烏黑的髮絲染成鮮紅色。而為了這個紅髮造型，楊冪經歷七個小時漂髮以及半小時染髮。

上映除了粉絲捧場支持之外，由楊冪一手提攜捧紅的迪麗熱巴包場支持，獲得不少網民激讚懂得飲水思源。