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楊冪隔三年再推電影作品 昔日愛將包場支持

娛樂新聞組╱即時報導
楊冪（左）一手捧紅了迪麗熱巴。（取材自微博）
楊冪（左）一手捧紅了迪麗熱巴。（取材自微博）

大陸女星楊冪一直是流量及收視女王，不過離開舊公司嘉行後，她的新作品連環失利，接演諜報劇「哈爾濱一九四四」，演技頻頻被批評。她主演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」在5月1日上映，曾簽約為旗下藝人、由她一手捧紅的迪麗熱巴，被發現包場給予支持，再次展現兩人好友關係。

「沒有一頓火鍋解決不了的事」講述四個互不相識的人在戲院後台庫房分贓物，竟意外牽扯進一樁命案，一頓熱辣滾燙的火鍋翻滾著層出不窮的懸疑，貪婪和欺騙引發連續逆轉。這是楊冪事隔三年再推出的電影作品，未正式上映前，已在網上引來不少話題。戲中楊冪改變造型，將一頭烏黑的髮絲染成鮮紅色，而為了這個紅髮造型，楊冪經歷七個小時漂髮以及半小時染髮。

迪麗熱巴包場支持楊冪新作。（取材自微博）
迪麗熱巴包場支持楊冪新作。（取材自微博）

上映除了粉絲捧場支持之外，由楊冪一手提攜捧紅的迪麗熱巴包場支持，然而她這個舉動獲得不少網民激讚懂得飲水思源。

迪麗熱巴在五一假期仍要拍攝劇集「梟起青壤」，她也趁著這個特別節日，不惜重本慰勞劇組工作人員，向每一位工作人員派發紅包。粉紅紅包上面印有「GOOD LUCK」內裝100-200元的人民幣。除了派發紅包之外，迪麗熱巴還請所有劇組人員喝奶茶，從網上曝光的照片可見，一張長檯上擺放了滿滿的手搖飲品。

楊冪 迪麗熱巴

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