香港視帝驚傳離婚小15歲妻 模範夫妻分收手場

郭晉安與歐倩怡結婚，於迪士尼設宴，場面盛大。(取材自微博)

59歲的「香港 視帝」郭晉安，無預警證實與小15歲女星歐倩怡已離婚，並表示2年前就已分開生活，坦言「為家庭努力過……」。

郭晉安憑以「戇夫成龍」「阿旺」一角為人所熟悉。他曾憑電視劇「戇夫成龍」、「阿旺新傳」及「忠奸人」三度獲封為「香港視帝」。

香港59歲視帝郭晉安與歐倩怡結婚18年，無預警宣布離婚。（取材自Instagram）

2006年郭晉安與歐倩怡結婚，於迪士尼 設宴，場面盛大，讓人留下深刻印象。但因年紀相差15歲一度引起討論，甚至部分網友不看好，但兩人婚後相當恩愛，先後生下一對子女，一直是香港演藝圈模範夫妻檔。歐倩怡自結婚產子之後，已淡出娛樂圈，近年也沒有再拍攝任何電視節目、電影或廣告，只在2015年曾客串「五個小孩的校長」。郭晉安也減少戲劇作品，把重心投入家庭，歐倩怡曾大讚郭晉安是一個12分的好爸爸。近年歐倩怡頻頻於社交平台分享生活照，大部份都是單人照，似乎透露回復單身端倪。二人自2021年後已甚少合體。

郭晉安與歐倩怡2日突然在Instagram發聲，表示兩人早在2年前他們已經分開生活。郭晉安曾透露，有了小孩後與妻子話題都圍繞著小朋友，「失去過往的激情與親密」，還一度冷戰半年，在溝通且彼此都不願放棄多年感情。如今兩人結束婚姻，粉絲大呼可惜，「分開也是為了幸福，你們都加油」、「一切都是最好的安排」、「沒有愛了婚姻真的很難維持下去」。