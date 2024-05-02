傳周星馳部分財產要給徐嬌、張柏芝 原因都扯上報恩

徐嬌（左）受到乾爹周星馳（右）的力捧 。(取材自四川在線)

61歲的「香港喜劇天王」周星馳 日前被八卦媒體爆料已立遺囑，財產的具體分配，除了提到自己的家人之外，幾位圈內好友也能分到一部分財產，包括了乾女兒徐嬌和星女郎張柏芝 。

爆料指出，周星馳遺囑中提到的不一定就是真金白銀的分配，很有可能是公司股份之類的東西。

作為年紀最小的「星女郎」，徐嬌9歲時憑著「長江七號」中反串飾演周星馳的兒子周小迪，成為炙手可熱的童星。據了解，當初選角時，周星馳面試了許多小孩，還是沒能找到最滿意的角色。之後，小女生徐嬌出現在周星馳的面前，考量到反串角色，周星馳對徐嬌又多加了幾輪面試，小小年紀的徐嬌通過了重重考驗。

微博「呱娛」指徐嬌近年來經濟狀況並不樂觀，周星馳一直在默默地支持她，甚至早些年就已經將她視為自己的乾女兒。這份遺囑中的財產分配，或許也是周星馳對她多年來的關心與支持的回報。

對於同在遺囑中被提及的張柏芝，兩人關係撲朔迷離。熟悉張柏芝和周星馳的人都知道，兩人年輕時的交情也是頗深。 1998年，張柏芝被周星馳選中成為「喜劇之王」女主角，這部電影也成了張柏芝的成名之作，一句「我養你啊」成了經典情話。

張柏芝很少在公眾場合提及周星馳，但一直用行動報答著周星馳對她的知遇之恩。 2001年，周星馳籌拍「少林足球 」，張柏芝零片酬出鏡客串。2010年，周星馳投資的動畫片「長江七號愛地球」上映，張柏芝帶兒子Lucas獻唱電影主題曲。

張柏芝曾透露，自己至今都還在床頭放著與周星馳在「喜劇之王」首映禮上的合照，對外界常常對兩人關係的猜測，張柏芝說，和周星馳既是師生，也是知己。