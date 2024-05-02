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張頌文砍價被吐槽窮酸 直嗆：不砍價就會很帥？

娛樂新聞組／綜合報導
張頌文在實境秀裡殺價，被被吐槽窮酸。（視頻截圖）
張頌文在實境秀裡殺價，被被吐槽窮酸。（視頻截圖）

無劇本即興真人秀「燦爛的花園」（原名「小熊花園」）日前在湖南衛視播出；「燦爛的花園」跟隨演員張頌文的視角，記錄他在北京順義家中的日常生活，沒想到張頌文買花砍價的情景，卻被一些網友瘋狂吐槽，張頌文也不客氣回嗆：「不砍價我就會很帥？」

出道多年的張頌文一直不慍不火，直到「狂飆」中的高啓強一角迅速打開知名度，暴紅的張頌文罕見加盟真人秀綜藝。

但人紅是非多，當時他跟賣花的大姊討價還價，顯示出對各種綠植市場批發的價格十分了解，當問到「過路黃」這個花種，他把價格砍到三塊五一盆，表示會多買幾盆。

接著，張頌文又以礬根是單株種植為理由，試圖從六塊錢一盆往下砍價，但這次大姐沒有鬆口，還無奈地嘟囔對方是大人物，「咋還這麼摳門」。

節目播出以後，有的網友看到張頌文精打細算的樣子，感嘆他很會過日子，但也有人很嫌棄地指出張頌文「立窮酸人設」、「砍價的樣子好醜」，但隨後張頌文的留言也沒客氣：「不砍價我就會很帥？只要講價我被你認為窮酸？」

張頌文和網友你來我往，也引發明星該不該在節目上砍價的討論；有的網友覺得，張頌文仗著攝影機在拍，對小本生意的商販咄咄逼人，是故意立「接地氣」的人設，有點裝了。但也有不少反駁的意見，認為高收入的人群跟一般人一樣，也可以砍價，做生意就是交易，商家覺得不合適可以不賣。

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