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黃子韜求婚徐藝洋 現場畫面流傳 粉絲哭喊脫粉

娛樂新聞組／綜合報導
疑是黃子韜求婚埸地。（取材自微博）
疑是黃子韜求婚埸地。（取材自微博）

大陸男星黃子韜與緋聞女友徐藝洋戀情沸沸揚揚傳了兩年，黃子韜4月29日被爆出疑似趁著錄影空檔向徐藝洋求婚，對外保持沉默，現場畫面在微博上流傳，粉絲無法接受，紛紛痛罵黃子韜「傷害粉絲的心」，還揚言要脫粉。

黃子韜日前現身「萌探2024」錄製現場，畫面被網友捕捉，他身穿灰色西裝，與穿裙裝的緋聞女友徐藝洋擦肩而過，男方轉頭搭話，兩人互動看上去並未受外界聲音影響。

另外網上還曝光了疑是求婚場地的現場圖，引來不少討論。從照片看得出來，在一片草地上搭建一座全是粉紅色的城堡，兩旁布滿粉色花朵及有多個巨型動物雕塑作配襯。有網民指出兩旁的動物雕塑是徐藝洋養的寵物狗，因為她曾在微博上貼多張愛狗照，看來是花了不少心思。

另一張曝光的照片可見，黃子韜身穿一整套白色西裝現身草林中，相當帥氣，其身旁有不少人聚集，疑是在進行一些祕密活動。

目前黃子韜和徐藝洋就求婚傳聞沒有作出回應。但粉絲發文嘆「把我們粉絲當什麼啊」、「我這點眼淚流了好久好久，這份心跟隨了你七、八年，可是為什麼是這樣的結果」，黃子韜的微博也被灌爆「是覺得女朋友太拿不出手了不敢官宣嗎」、「你背刺粉絲刺得挺好啊」、「真服了你能不能說句話」。

黃子韜近日又被拍到和徐藝洋（見圖）一起逛超市、回家。(取材自微博)
黃子韜近日又被拍到和徐藝洋（見圖）一起逛超市、回家。(取材自微博)
黃子韜求婚現場畫面流傳，粉絲崩潰喊脫粉。(取材自微博)
黃子韜求婚現場畫面流傳，粉絲崩潰喊脫粉。(取材自微博)

微博 緋聞

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