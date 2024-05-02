56歲伊能靜不想再拍戲 理由讓網友猛吐槽

伊能靜剛過56歲生日，狀態卻維持得如同少女。(取材自微博)

56歲女星伊能靜與小10歲大陸演員秦昊於2015年結婚，近日她在直播中談到自己不拍戲，她直言拿不到太好的角色，她「我長相很尷尬，已經到了奶奶的年紀又不像，畢竟年紀也在這了。」

伊能靜在2015年演出電影「我是女王」、「情劍」之後就沒有拍戲。她表示，不是不喜歡演戲，就是因為我太喜歡演戲，但拿不到什麼太好的角色，畢竟年齡也在這了，長相又很尷尬，明明就是奶奶的年紀了，但演人家奶奶也不像。加上現在女兒還小，想要好好陪她成長，「因為我小時候媽媽明明很愛我，但因為很忙都不在我身邊，我不希望女兒也這樣」。

對伊能靜說法，網友則不買帳，「其實她想說雖然年紀很大，但看起來很年輕」、「可以演媽媽或婆婆啊」、「應該是不缺錢」、「拿掉濾鏡再來說可不可以」。

其實伊能靜一直是演藝圈有名的美魔女，從出道以來，外型一直維持極佳的她，更是許多人心中的「不老女神」。伊能靜3月4日歡慶56歲生日，漂亮外型很難讓人看出她的實際年齡。

2020年「乘風破浪的姐姐」節目還沒結束，伊能靜就有戲約到手，但伊能靜也被爆接戲有個但書，就是拒演媽媽角色，儘管大家都知道她有個已成年的兒子小哈利 ，當時還帶女兒「小米 粒」上育兒節目「媽媽是超人2」，伊能靜於是鐵了心，不願意在戲劇作品裡當別人的娘。