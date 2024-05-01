王心凌、張韶涵昆山演出 只唱8首被嫌少 粉絲喊退票

觀眾不滿演唱會以李健、張韶涵（左）、王心凌（右）宣傳，結果不知名歌手卻演唱大多數時間。(取材自微博)

新加坡 資深歌手許美靜日前在南京開演唱會，全長2.5小時僅開唱唱歌30分鐘，引發台下歌迷抗議退票。近日王心凌 、張韶涵日前參加江蘇昆山一場拼盤演唱會，結果台下觀眾不滿兩人各自只唱了4首歌，與宣傳上有很大差異，再加上現場音響不佳，讓全場觀眾大喊退票。

江蘇昆山「好時光演唱會」當初宣傳時，主打王心凌、張韶涵、李健三人，並稱3人會唱滿2小時，結果實際上王心凌、張韶涵分別只唱了4首歌，李健7首歌，剩下的時間都是一些不知名的歌手、樂團演出，而且整場演唱會音響效果極差，王心凌在演出疑似耳機出現問題，不過仍在大雨中敬業唱跳演出。張韶涵當天雖然得了急性腸胃炎，還是抱病演出，不過台下觀眾忍受3小時的大雨，見到這些情況紛紛感到不滿，因此在現場大喊要求主辦單位退票。

另外現場設備也被觀眾罵翻，參加演唱會的女網友表示，自己花了1300元人民幣（約180美元）買票，還淋了3小時的雨，「還他媽塞狗屎進來難聽的要死，音響差得一塌糊塗震得心臟痛，那個狗屎樂隊引起全場憤怒安保都攔不住。」另一名網友也痛批「昆山這場聲音都聽不清，音響垃圾，設備沒調試好，請了一堆不知名的人來水時長，暖場嘉賓唱的時間比王心凌都多」，直斥演唱會根本詐騙。

張韶涵1日凌晨曬出她躺在病床上打點滴的照片，據悉是因突發急性腸胃炎，但她仍抱病上台直到演出結束才就醫。工作室回應：「很抱歉讓大家擔心了，張韶涵下台後有第一時間就醫，一切安好。也辛苦在現場一起淋雨的朋友」。