梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 南韓粉絲心痛失眠

「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。（圖／CATCHPLAY+提供）

國際名導王家衛的經典電影「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。「2046」集結梁朝偉 、章子怡、王菲、木村拓哉、鞏俐、劉嘉玲、張震與張曼玉 等重量級巨星卡司，在王家衛導演令無數影迷癡迷的鏡頭美學下，上演著頹美又複雜的情與慾。

梁朝偉在片中飾演的風流浪子周慕雲，周旋在不同的女人之間，與鞏俐一場長達35秒的激烈吻戲，更是令人看得臉紅心跳，當年上映甚至有梁朝偉的南韓粉絲看完心痛到失眠 ！據說光是那場戲就拍了快40遍，而每一遍鞏俐除了接吻還要重新醞釀落淚的情緒，讓王家衛事後直誇她演技了得，他說：「一卷底片有的是400呎、有的是1000呎，鞏俐跟梁朝偉拍吻戲的時候，只要導演不喊卡，她就可以把戲做到整個底片走完才停，我覺得太好了，就換個1000呎的，她還是可以把你的鏡頭吸引到一千呎，直到卡，喊停就沒有了，她可以準確到這個程度，而且每次拍都還不一樣。」