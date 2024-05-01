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陳曉東凍齡30年維持帥氣 雕磨體態不吃白飯

記者梅衍儂／即時報導
陳曉東親切為粉絲海報簽名。(火爆娛樂提供)
陳曉東親切為粉絲海報簽名。(火爆娛樂提供)

陳曉東4月30日於廣州舉辦記者會宣布2024陳曉東「REFLECTION心有獨鍾30週年」巡迴演唱會，這是陳曉東首次啟動內地舉辦個人巡迴演出，率先公布8個城市的巡迴點，首站將由廣州8月啟動，巡迴北京、上海、重慶、福州、杭州、深圳、成都等共計8個城市，讓各地粉絲興奮不已，台灣場可望下半年登場。

陳曉東一上場便近距離熱情與粉絲親切問候、合照、玩聽歌遊戲互動，讓現場粉絲相當開心，更加碼開放粉絲對偶像問答，被問到多年如何維持狀態，陳曉東也大方分享：「我其實很宅，生活保持簡單，平時會維持一周3次每次3小時的跳舞，這次為了演唱會前要雕磨體態，現在連白飯都不太敢吃，接下來將緊密進入魔鬼訓練階段來鍛鍊體能。」

演唱會團隊皆為頂尖人選，不僅邀請了合作多年的知名作曲人伍仲衡再次擔任音樂總監，在舞台美術設計上也將帶給觀眾全新感受，打造3D視覺舞台，陳曉東說：「昨日剛抵達導演便專程帶我去參觀了3D舞台硬體，設備真的非常棒，我希望能夠利用3D 在舞台上投放出立體層次，也可以和前後視覺牆做很多效果呼應。」

陳曉東表示此次巡迴演唱會所投入的概念計畫，其實對製作團隊有相當考驗，光是初期選擇歌單就非常苦惱，希望每場次都有不同國語、粵語歌曲，但因為歌曲太多，被導演無奈刪減許多，所以會針對不同的巡迴場次調整流程，也盡量讓每個場次都有機會聽到不同歌單的驚喜；而演唱會巡迴的季節也橫跨季節夏天至冬天，演唱會服裝也將從夏裝到冬裝，越穿越厚，對造型團隊也是一大挑戰。

陳曉東大方分享保持狀態秘訣。(火爆娛樂提供)
陳曉東大方分享保持狀態秘訣。(火爆娛樂提供)

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