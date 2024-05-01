我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州墮胎禁令上路 賀錦麗把限縮墮胎責任指向川普

梅西國慶煙火秀 睽違十年回歸哈德遜河

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

娛樂新聞組╱即時報導
徐嬌（左）受到乾爹周星馳（右）的力捧 。(取材自四川在線)
徐嬌（左）受到乾爹周星馳（右）的力捧 。(取材自四川在線)

61歲的「香港喜劇天王」周星馳日前被八卦媒體爆料已立遺囑，財產的具體分配，除了提到自己的家人之外，幾位圈內好友也能分到一部分財產，包括了乾女兒徐嬌和星女郎張柏芝

爆料指出，周星馳遺囑中提到的不一定就是真金白銀的分配，很有可能是公司股份之類的東西。

作為年紀最小的「星女郎」，徐嬌9歲時憑著「長江七號」中反串飾演周星馳的兒子周小迪，成為炙手可熱的童星。據了解，當初選角時，周星馳面試了許多小孩，還是沒能找到最滿意的角色。之後，小女生徐嬌出現在周星馳的面前，考量到反串角色，周星馳對徐嬌又多加了幾輪面試，小小年紀的徐嬌通過了重重考驗。

微博「呱娛」指徐嬌近年來經濟狀況並不樂觀，周星馳一直在默默地支持她，甚至早些年就已經將她視為自己的乾女兒。這份遺囑中的財產分配，或許也是周星馳對她多年來的關心與支持的回報。

對張柏芝而言，周星馳既是師生，也是知己。(中新社資料照片)
對張柏芝而言，周星馳既是師生，也是知己。(中新社資料照片)

對於同在遺囑中被提及的張柏芝，兩人關係撲朔迷離。熟悉張柏芝和周星馳的人都知道，兩人年輕時的交情也是頗深。 1998年，張柏芝被周星馳選中成為「喜劇之王」女主角，這部電影也成了張柏芝的成名之作，一句「我養你啊」成了經典情話。

張柏芝很少在公眾場合提及周星馳，但一直用行動報答著周星馳對她的知遇之恩。 2001年，周星馳籌拍「少林足球」，張柏芝零片酬出鏡客串。2010年，周星馳投資的動畫片「長江七號愛地球」上映，張柏芝帶兒子Lucas獻唱電影主題曲。

張柏芝曾透露，自己至今都還在床頭放著與周星馳在「喜劇之王」首映禮上的合照，對外界常常對兩人關係的猜測，張柏芝說，和周星馳既是師生，也是知己。

周星馳 張柏芝 足球

上一則

范冰冰一身金袍如埃及艷后 猛男護駕像女王出巡

延伸閱讀

44歲張柏芝「14歲高清嫩照」流出 網讚：真女神

44歲張柏芝「14歲高清嫩照」流出 網讚：真女神
張柏芝「14歲高清嫩照」流出 網暴動：真的太離譜

張柏芝「14歲高清嫩照」流出 網暴動：真的太離譜
周星馳出山上綜藝 首次打造「喜劇之王」新節目

周星馳出山上綜藝 首次打造「喜劇之王」新節目
踢門闖會議要人 周星馳宣布新計畫：我嚇到縮了一縮

踢門闖會議要人 周星馳宣布新計畫：我嚇到縮了一縮

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
何妤玟（左）看牙時巧遇張菲。(摘自臉書)

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

2024-04-24 00:50
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02

超人氣

更多 >
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟
梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元