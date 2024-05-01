范冰冰一身金袍如埃及艷后 猛男護駕像女王出巡

范冰冰到杜拜出席活動，一襲金色長袍及大串寶石點綴，艷壓全場。(取材自微博)

在被封殺之前，大陸女星范冰冰 叱吒各大國際電影節紅毯與時裝周，是國內外媒體爭相報導的對象，近日她到杜拜出席活動，以一襲金色長袍及戴上大串寶石點綴，艷壓全場，更獲數名猛男護駕，有如埃及艷后出巡。

范冰冰到杜拜出席活動，一襲金色長袍及大串寶石點綴，艷壓全場。(取材自微博)

范冰冰日前才因受邀前往泰國 參加活動，官方為她準備排場太小氣而引發不少粉絲留言抗議，30日她在個人社群曝光一系列在杜拜的活動照片。只見她披上一件寬鬆淺金色的罩袍，露出臉蛋與胸口的邊緣鑲滿水晶與碎鑽，雙手也不囉嗦配戴份量滿滿的鑽石精品，貴氣逼人眼。活動期間，范冰冰與法國高訂設計師Stephane Rolland碰面，她身上的長袍就是出自這位設計師之手。

范冰冰獲數名猛男護駕，有如女王出巡。(取材自微博)

看到范冰冰照片，網友都暈了：「美爆惹美爆惹」、「埃及艷后」、「這是誰家的月光女神下凡了」「美過頭了姐」。

范冰冰過去憑藉「武媚娘傳奇」、「觀音山」、「我不是潘金蓮」等戲劇走紅，2018年遭遇逃稅風波被封殺，轉向經營個人品牌與海外市場。事實上，范冰冰早已是活動及影展的常客，2010年初在坎城影展 的「龍袍裝」開始，每屆因不同場合換穿不只1套，歷年造型皆讓人嘖嘖稱奇，使她屢登國際媒體版面，至今在坎城影展貢獻16套造型。