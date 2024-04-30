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劉德華不知妻喜歡他什麼 自曝兩人半年沒做「一件事」

娛樂新聞組╱即時報導
香港雙影帝劉德華(左，取材自微博)、梁朝偉(右)接受專訪，談及兩人與妻子朱麗蒨(左上圓，取材自微博)、劉嘉玲(右上圓，圖／Tiffany提供)相處之道。
香港雙影帝劉德華(左，取材自微博)、梁朝偉(右)接受專訪，談及兩人與妻子朱麗蒨(左上圓，取材自微博)、劉嘉玲(右上圓，圖／Tiffany提供)相處之道。

香港天王劉德華私生活非常低調，但在他和梁朝偉合作電影「金手指」時，曾接受港星鄭裕玲專訪，笑說不知朱麗蒨喜歡他哪點，他也不知愛朱麗蒨哪個地方，之前夫妻分隔兩地時，曾長達半年都沒講過電話。

雙影帝梁朝偉、劉德華日前上鄭裕玲的YouTube節目「The Do Show」宣傳「金手指」，暢聊自己豐富的演藝經驗，訪談中，鄭裕玲指劉德華與梁朝偉都是專情之人，兩人於2008年分別跟愛人結婚，婚姻至今依然美滿幸福。

劉德華透露，喜歡與老婆朱麗蒨享受平淡，笑稱不明白朱麗蒨喜歡自己什麼，「兩個人一起，她遷就我，我又遷就她。以前我們在兩個不同的地方，可以半年不通一個電話。」鄭裕玲聽後笑說：「這個比異地戀還慘，怎麼可以不通電話呢？」劉德華回應：「不知道，她又沒有這樣的需求。」

梁朝偉則表示與太太劉嘉玲個性相反：「劉嘉玲遷就我很多，這是我們可以相處那麼久的原因。我很孤僻，很少陪她，不過久不久我都會陪下她，跟一些朋友聚餐，但有時我真的很怕很多人的場合。她喜歡熱鬧，我則喜歡安靜。」

針對如何保持身材，鄭裕玲問兩位影帝是否吃得非常清淡？梁朝偉表示平常確實都吃很清淡，但不是全素者，聚餐時不排斥吃肉。劉德華笑指自己也會變胖，但10年前開始吃素，並非宗教因素，純粹是想跟著妻女一起吃素，「我只是很希望和家人一起做這件事」。

梁朝偉 香港 YouTube

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