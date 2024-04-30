我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

古天樂10多年來1天只吃1餐 網：失去多少快樂

娛樂新聞組╱綜合報導
香港明星古天樂每天吃一頓飯保持身材。(取材自微博)
香港明星古天樂每天吃一頓飯保持身材。(取材自微博)

54歲的香港明星古天樂近日出席活動，分享了保持身材祕訣。他表示，除了多運動、多喝水之外，自己每天吃一頓飯，不吃米飯，已堅持十多年，這則分享，還上了微博熱搜。

古天樂表示，即使拍打戲這種體力消耗大的戲分，也會只喝水充飢。看到別人吃飯時受不了誘惑，就會趕緊走開。對此不少網友說：「好厲害，好自律啊，難怪一直很帥」、「我也想，但我堅持不住」，但也有網友說，「一天只吃一頓飯，那賺錢的意義是什麼」、「不敢想，那我該失去多少快樂」。

古天樂從小熱愛運動，他曾回憶當年沒錢買啞鈴，就舉書包40下代替器材，現在一周健身3次，「每年生日願望都是希望身體健康，所以就更加要做運動。飲食也很重要，我從小到大都不吃煎炸及太甜太鹹的食物。」

台灣營養師高敏敏分享，古天樂是用「23：1斷食法」幫助維持身形。什麼是23：1斷食法？高敏敏表示，簡單說就是一天只吃一餐，每天僅有1小時時間用餐，其他23小時則需空腹，當肚子餓時只能喝不含熱量的飲料，像是水或是無糖茶飲。據了解，古天樂一日一餐斷食法約在傍晚6時左右進食，若遇到初一、十五的時候會茹素。

高敏敏也提醒，雖然斷食法能有效維持身材，但這種斷食法不適合長期執行，也並非每個人的身體狀況負擔。

香港 微博

上一則

馬東石時間管理 睡前不忘寫劇本

下一則

曾被指爆老…余文樂最新生圖流出 顏值時尚重返巔峰

延伸閱讀

古天樂十多年每天只吃一餐 網：失去多少快樂

古天樂十多年每天只吃一餐 網：失去多少快樂
「最美李莫愁」 59歲雪梨肉垂皮鬆

「最美李莫愁」 59歲雪梨肉垂皮鬆
港片相隔11年入選坎城展映 古天樂振奮：還是能打進國際

港片相隔11年入選坎城展映 古天樂振奮：還是能打進國際
相隔11年港片獲選為坎城午夜單元 古天樂振奮喊話

相隔11年港片獲選為坎城午夜單元 古天樂振奮喊話

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
何妤玟（左）看牙時巧遇張菲。(摘自臉書)

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

2024-04-24 00:50

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊