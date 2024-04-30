這齣劇26場吻戲花招百出 吳磊認了對女星一見鐘情

「在暴雪時分」劇中，吳磊(左)j對趙今麥雪中一見鐘情。(愛爾達電視提供)

吳磊、趙今麥主演浪漫愛情陸劇「在暴雪時分」，2人首次搭檔就擦出超強CP感，劇中唯美又性張力滿滿的吻戲名場面無數，吻戲高達26場，每一場都花招百出、浪漫滿分，被封為「年輕人戀愛教科書」，網友也狂留言「吳磊和趙今麥演技太好、太配了！」、「跪求兩人二搭！」、「現偶就應該這樣拍」。

「在暴雪時分」講述昔日天才級撞球選手林亦揚（吳磊 飾）和當紅的九號球選手「殷果（趙今麥 飾）」在一場10年難得一見的暴雪之夜相識，2人相知相戀、實現愛與夢想的歷程。該劇自開播以來不但拿下微博 評分的9.1 高分，成為該平台評價最高的現代偶像劇，在短影音平台「抖音 」的影片累積播放量更是狂破100億。

吳磊和趙今麥在劇中吻戲高達26場，特別是有一段「旋轉木馬吻」更讓2人吻上熱搜、話題十足，從官方公開的花絮影片可以看到是導演覺得兩人情到深處，臨時想加這一場吻戲，吳磊聽到指令雖然嘴上說了一句「在旋轉木馬上接吻有些難度啊」，但下一秒就探頭吻上趙今麥，展現「林亦揚」特有的少年霸總氣，驚呼眾人。

除了吻戲很多外，吳磊和趙今麥在劇中也有很多隔著門說話的片段，回憶起劇本內容，兩人異口同聲地說：「我們很多時候是透過手機和文字溝通，隔著門聽到對方的訊息提示聲，心跳也會跟著加速，就像我們都在小心翼翼地接觸彼此，充分表現出曖昧期的氛圍感。」