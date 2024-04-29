「浪姐5」字幕頻出錯 金曲女歌手轟：什麼鬼？

女歌手袁婭維。（取材自微博）

綜藝節目「乘風2024」（浪姐5）開播後話題不斷，每位女星都是焦點，只是台上表現優異，節目幕後卻出現問題，近日有微博 網友指出，節目從宣傳到播出期間，常有字幕出錯的情況，就連2022年入圍 過金曲獎最佳華語女歌手的袁婭維都注意到，在微博疑問：「是什麼鬼？」引發熱議。

女歌手袁婭維。（取材自微博）

女歌手袁婭維參加「乘風2024」錄製，近日發出紀錄自己看節目播出的影片，她經過一番尋找仍未找到自己的片段，隔日她分享自己的單曲「BORED」寫著「都什麼玩意兒」，似在宣洩對節目的不滿，而最近節目片段袁婭維抱著A-Lin說：「我希望妳能回來，我們可以唱ATV」，沒想到字幕上卻打成「隆裡電絲」，袁婭維忍不住發文：「『隆裡電絲』是什麼鬼？」事實上，袁婭維口中的ATV是她與萬妮達、A-Lin合作的歌曲「驚奇無限假期 A-T-V」，ATV是取三人藝名的首字母 。

粉絲揪出節目組多次打錯袁婭維名字。（取材自微博）

此文一發，就被網友揪出節目許多出錯片段，光是袁婭維的名字就打錯好幾次，讓不少網友大罵：「節目組可不可以用點心」、「委屈了小袁」。但過三個小時後，袁婭維態度突然變得柔和，發文說：「字幕老師連夜趕工辛苦啦，一起來聽歌放鬆一下吧」，並插入「驚奇無限假期 A-T-V」的音源。