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「最美李莫愁」變了樣 愛過張國榮 曾當男星小三生子

娛樂新聞組╱即時報導
雪梨59歲現況嚇壞網友。（取材自微博）
雪梨59歲現況嚇壞網友。（取材自微博）

曾在古天樂版本「神鵰俠侶」中飾演李莫愁的女星雪梨，在8、90年代紅極一時，漂亮高冷形象被讚是「最美李莫愁」，近日與友人的聚會畫面曝光，59歲的雪梨肉垂皮鬆，幾乎認不出。

75歲男星梁小龍在社群分享一段與演藝圈好友聚會的影片，其中他身旁站了一位「年齡相仿」的女子，經介紹才知是「最美李莫愁」雪梨，昔日令人傾倒的美貌竟變成肉垂皮鬆。許多資深影迷都嚇了一跳，紛紛留言驚呼，「雪梨怎麼成這樣了」、「哥不相信這是李莫愁」、「看到現在的你我好心酸」。

香港女星雪梨昔日飾演「天龍八部」中的李莫愁走紅。（取材自微博）
香港女星雪梨昔日飾演「天龍八部」中的李莫愁走紅。（取材自微博）

雪梨1979年踏入演藝圈，在電影「孖寶闖八關」飾演女主角而正式出道，隨後獲得與周潤發合作的機會，共同出演電視劇「親情」；1995年，她在電視劇「神鵰俠侶」中以「李莫愁」一角聲名大噪，其後參與拍攝的電視劇「天龍八部」、「尋秦記」都讓觀眾留下深刻印象。

港星雪梨年輕時的美貌令人傾倒。(本報資料照片)
港星雪梨年輕時的美貌令人傾倒。(本報資料照片)

雪梨的初戀是張國榮，但戀情僅維持半年就告吹，15歲時愛上已婚男星徐少強，誤當「小三」，17歲就替徐少強生了一子，隔3年又生下一女。雪梨一直相信徐少強承諾會和太太離婚再跟她結婚，最後男方卻卻背棄承諾，1988年兩人分手，雪梨情傷後移民加拿大，近年才回到香港

周潤發 香港 移民

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