二寶媽戚薇產後依然纖瘦 「不建議大家瘦成這樣」

戚薇參加「乘風2024」，展現產後身材恢復很好。(取材自微博)

女星戚薇女王風範受到多人喜愛，近日參加「乘風2024」，節目姐姐們纖瘦身材引起網友討論，戚薇對於身材話題坦言「不建議大家平時瘦成我們（藝人）這樣。」

新京報報導，戚薇受訪時提到產後身材恢復好，本人比螢幕上更瘦，表示很多女性會擔心生完後身材走樣、狀態不好，她向有這些擔憂的女性說：「你想做什麼，一定是有辦法的。」呼籲別被年齡或是所經歷的事束縛，直說：「你是不是媽媽，有幾個孩子，這些並不是決定性因素。」

戚薇參加「乘風2024」。(取材自微博)

戚薇還說，「不建議大家平時日常瘦成我們這樣」，她表示藝人維持好身材是因為工作需要。她補充：「當然，演員這個工種也不要求都得瘦，因為各式各樣的人物形態都需要。」

戚薇與南韓 男星李承鉉於2014年結婚，婚後育有一女一子，老公李承鉉2021年參加「披荊斬棘的哥哥」，實力人氣皆獲肯定，而戚薇早從「乘風」第一季開始，每季都受邀，直到今年才確定參加，她很感謝節目組對她的期望與信任，透露原本第三季她就答應了，但隨後卻發現懷上第二胎，考量到錄製時需投入的高強度訓練，她只能放棄，並第一時間告知「乘風3」的總導言無吳知夢，對方也成為繼媽媽、老公後第三位得知她懷孕的人，甚至比經紀人還早知情。