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吳奇隆實境節目玩遊戲被淘汰秒崩潰 粉絲愛又憐

娛樂新聞組／綜合報導
吳奇隆錄綜藝玩遊戲被淘汰，整個人崩潰。(視頻截圖)
吳奇隆錄綜藝玩遊戲被淘汰，整個人崩潰。(視頻截圖)

53歲的台灣男歌手及演員吳奇隆最近綜藝節目邀約不斷，日前他參加實境節目「這是我的島」中玩遊戲，在被不停追逐加團團包圍時，吳奇隆大吼「你們是不是人啊」，更在被淘汰後崩潰地用手甩地上的沙子抱怨，委屈樣貌，讓粉絲又愛又憐。

吳奇隆錄綜藝玩遊戲被淘汰，整個人崩潰。(視頻截圖)
吳奇隆錄綜藝玩遊戲被淘汰，整個人崩潰。(視頻截圖)

吳奇隆近年戲劇作品銳減，反倒是綜藝節目頻頻露臉，他也越來越放飛自我，給外界看到演員以外的面貌。他被邀請參加野外實境節目「這是我的島」，拍攝時要耗費大量體力，體驗捕魚、找食材等活動。

53歲的吳奇隆最近綜藝節目邀約不斷。(取材自微博)
53歲的吳奇隆最近綜藝節目邀約不斷。(取材自微博)

在這檔綜藝節目中，吳奇隆是年紀最長的一位，但玩起遊戲來卻絲毫不遜於年輕人。在一場遊戲中，吳奇隆當臥底，當他的身分被揭穿時，幾個年輕人迅速聯手，將吳奇隆團團圍住。面對這種圍攻，吳奇隆不禁大呼：「你們是不是人啊，我一個人年紀頂你們兩個半，你們還弄我啊……有沒有良心啊！」這一幕讓人既感到吳奇隆的無奈，又被他的幽默所逗笑。

最終，吳奇隆寡不敵眾被淘汰。被淘汰後的他，像個孩子一樣坐在地上，一邊哭泣一邊撒著沙子，嘴裡還不斷念叨著「抹到，抹到了……」。這一幕讓無數網友感到心疼又好笑，「隆哥委屈巴巴的樣子還挺可愛」、「淘汰後崩潰的抱怨很讓人心疼，我承認我笑得有一點大聲」、「像吳奇隆這種的，體能比現生很多二、三十小伙子好」。

吳奇隆

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