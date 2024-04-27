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51歲香港「洗腳水女星」曝喜訊：人生下半場開始

娛樂新聞組╱即時報導
「洗腳水女神」葉蘊儀今年51歲。（取材自IG）
「洗腳水女神」葉蘊儀今年51歲。（取材自IG）

香港女星葉蘊儀曾以「奇蹟」、「阿修羅傳奇」等紅到日本，到台宣傳專輯時介紹自己「19歲」講成「洗腳水」，而被封「洗腳水女神」。今年51歲的葉蘊儀上傳女兒穿碩士袍的背影，並說：「是時候做會（回）自己了。」

葉蘊儀在發文中，提及兩個孩子已經完成碩士學業，並且各自找到了自己熱愛的事業方向，開始新的人生旅程。身為母親的她，專注照顧孩子長達20年，看見孩子用自己的方式展開人生的另一頁，感到很滿足。

葉蘊儀女兒完成碩士學業。（取材自IG）
葉蘊儀女兒完成碩士學業。（取材自IG）

葉蘊儀22歲時，在事業巔峰嫁給香港富商陳柏浩並且一度引退，陸續生下一對兒女，但傳出丈夫婚後時常流連聲色場所，為此忍無可忍提出離婚，離婚條件是擁有孩子撫養權。但男方以此為由拒付贍養費，更中傷她性慾太強，螢幕形象大受影響。

葉蘊儀離婚後獨自撫養孩子，更一度改行當房仲，後來復出演藝圈。葉蘊儀曾說，這段失敗的婚姻，給了她莫大的教訓，女人就算結了婚，也必須擁有自己的事業與生活領域，才不至於一旦面臨變故而頓失所依。

現在的葉蘊儀認為人生的下半場正要開始， 想要迎來新的挑戰，珍惜實現、學習及成長的機會，「方式可以懶散、可以悠閒、可以刻苦，也可以隨性，這樣人生便可以活得更有意義和價值。」

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