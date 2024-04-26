我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市第一季度交通事故死亡數 創新高

習近平會見布林肯:中美應該求同存異 而不是惡性競爭

張頌文暴紅後第一個綜藝… 「狂飆家族」到齊 連這個老戲骨也來了

娛樂新聞組／即時報導
「小熊花園」是一檔圍繞張頌文展開的真人秀綜藝。(取材自微博)
「小熊花園」是一檔圍繞張頌文展開的真人秀綜藝。(取材自微博)

因為演活「狂飆」黑老大「高啟強」一角紅透半邊天的大陸男星張頌文，多年來深耕戲劇，幾乎不曾在綜藝節目中露臉。近日，他罕見加盟真人秀綜藝「小熊花園」，以常駐嘉賓身分，邀請圈內好友游本昌、吳彥姝、姚晨、韓庚，以及「狂飆」劇組等做客。據悉，這也是張頌文暴紅參加後的第一個綜藝。

張頌文的粉絲都知道，「小熊」是他的綽號，從「小熊花園」名稱可見，這是一檔圍繞張頌文而展開的真人秀綜藝。而張頌文曾說過，「我想有個自己的花園，花園名字就叫『小熊花園』」。

讓不少「狂飆」迷驚喜的是，「小熊花園」還前往「狂飆」取景地江門進行錄製，據了解，「唐小龍」、「高啟蘭」、「老默」等「狂飆家族」將齊聚一堂，引發眾人回憶殺。

還有眼尖網友發現，「繁花」中的「爺叔」游本昌也在嘉賓名單中，讓人十分驚喜。

「小熊花園」中，張頌文既要打理花園，也要趕集買菜，還要體驗田間地頭的勞作，回歸自然田園的慢活。同時，張頌文的圈內好友們也會一一到訪，聚在一起吃飯聊天。有網友稱，「小熊花園」可說是「「嚮往的生活」翻版。

對於演員是否該跨足綜藝，網友意見紛歧，有人認為演員不該被綜藝的商業化氣息汙染；也有人說，綜藝可以展現最真實的自己，有助拉近和觀眾的距離。對此，張頌文提出兩個建議，一是「選擇合適的綜藝」，二是「適度參加綜藝」。而他在微博發文，「生活可能是充滿泥濘和平淡的，所以我想創造一些閱歷，多些快樂」，這也是他參加綜藝的原因。

微博 繁花

上一則

章子怡「提菜刀」登雜誌封面 網讚對味

延伸閱讀

默認李晨緋聞？Angelababy剪「超短髮」帥暈粉絲

默認李晨緋聞？Angelababy剪「超短髮」帥暈粉絲
46歲侯佩岑凍齡 不老女神登熱搜

46歲侯佩岑凍齡 不老女神登熱搜
周星馳出山上綜藝 首次打造「喜劇之王」新節目

周星馳出山上綜藝 首次打造「喜劇之王」新節目
86歲吳彥姝同台40歲唐嫣 網讚：歲月不敗美人

86歲吳彥姝同台40歲唐嫣 網讚：歲月不敗美人

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07

超人氣

更多 >
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮

錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮