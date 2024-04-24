楊冪發狂「啪啪啪」狠甩女演員3巴掌 後追出片場急道歉

楊冪在劇中是致命狠女人。(iQIY愛奇藝國際版提供)

陸劇女神楊冪 挑戰諜報劇「哈爾濱一九四四」，首度詮釋心機深沉的特務科長，連她以「致命女人」來形容自己這次的角色，與她搭檔的男星秦昊則是在劇中一人分飾兩角扮雙胞胎兄弟，光是一個眼神就能讓觀眾分辨出角色的不同，演技再次狂飆。

楊冪在劇中的人物設定是「致命狠女人」，鮮少挑戰類似角色的她說：「關雪的狠是藏起來的，讓人摸不透，拍攝的時候導演給了我很大的發揮空間，還會用講故事的方式啟發演員，我演起來也很過癮。」

為了角色必須硬起來耍狠的楊冪，在劇中有一幕怒甩下屬耳光的戲，因為導演希望力求逼真，拍攝時她一上前就給了對方3個清脆響亮的耳光，一聽到導演喊卡，她馬上跑出去找到跟她演對手戲的女孩表達歉意，還送上優酪乳當慰問，滿臉愧疚的模樣，讓網友笑稱，關雪狠，但是楊冪甜！

楊冪也應劇情需要，穿上軍服在大雨泥濘中匍匐前進，雖然已經滿身爛泥，但是覺得可以更好的她還是提出再爬一次的要求，結束拍攝後，她淡定地說：「這東西我熟啊！」原來是她16年時曾參加過實境綜藝「真正男子漢」，當時她就已經提前接受過軍訓，沒想到事隔多年在「哈爾濱一九四四」中能再度派上用場。

另外，在「哈爾濱一九四四」裡一人分飾兩角的秦昊，聊起他如何區分角色時笑說：「卓武個性比較毛躁急性子，卓文則是機警又冷靜，而且兩兄弟說話也聲線不一樣，卓武說話口音更東北一點。」連楊冪也忍不住學起他說話腔調並笑說：「秦昊講話真的很有當地特色。」

為「哈爾濱一九四四」持續瘦身的秦昊，20多天就瘦了12公斤，他自嘲地表示，已經減肥減到都麻木了，楊冪則戲稱感覺風一刮，他很容易就會被吹走。看見拍攝用的道具菜醬燒茄子時，秦昊先是喊油太多了，隨後又吞口水笑說：「賊香」，最後甚至餓到端著空碗假裝扒飯，為了呈現更好的演出效果，只能忍住對美食的誘惑。