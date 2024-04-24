「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貎令人讚嘆

61歲關之琳被讚駐顏有術。(取材自Instagram)

61歲關之琳被封為「香江第一美人」，關之琳外型、近況常引來外界矚目，近日她出席好友的生日宴會，只見她雖然法令紋和眼周有點紋路，仍被讚是顏值天花板。

關之琳近日現身好友雷兆光的生日宴，其妻子雷林靜怡在IG曬出兩人合影。寫下：「連續2晚都見到姐姐好開心」，而照片中的關之琳皮膚白皙透亮，保養相當得宜，女神氣質藏不住。

關之琳2010年宣布息影後就不再拍新作品，傳聞她身家上看數十億，目前在香港 所住的豪宅也要價6億。

61歲關之琳被讚駐顏有術。(取材自Instagram)

61歲的關之琳是滿清皇族瓜爾佳氏後裔，出生演藝世家的她，遺傳爸爸關山、媽媽張冰茜好基因，從小美到大。她早年曾分享自己保養祕方，除了運動、清潔皮膚外，她特別注重飲食，很少吃澱粉、生冷類食物，也拒絕咖啡 因，最喜歡的養生食物是紅豆湯和酒釀蛋，也堅持睡前5小時不再進食。

關之琳過去曾被封為富商殺手，除了富商王國旌、劉鑾雄和前夫陳泰銘外，她也和天王劉德華是螢幕情侶，早年傳出過假戲真做。去年關之琳在抖音 只追蹤劉德華一人，更有網友到劉德華的抖音留言這件事，引發熱議。不過，劉德華的抖音帳戶從開設至今都沒有關注任何人。 其實劉德華和關之琳相識多年，有深厚友誼。他們在1988年的電影「群龍奪寶」首次合作，之後多次合作拍電影飾演情侶；兩人多年來屢出緋聞，但一直沒承認關係，雙方始終表示是好友。