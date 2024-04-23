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羅雲熙要開演唱會 高票價被嘲「吃相難看」

娛樂新聞組／綜合報導
羅雲熙要開個人演唱會，高票價引發不同聲音。(取材自微博)
羅雲熙要開個人演唱會，高票價引發不同聲音。(取材自微博)

疫情降溫之後，娛樂圈不少歌手開始辦起演唱會，包括張杰、林俊傑、梁靜茹、鳳凰傳奇、李榮浩、華晨宇、蔡依林等，讓網友訝異的是，憑藉電視劇「香蜜沉沉燼如霜」、「長月燼明」走紅的羅雲熙，也宣布要開個人演唱會，票價最貴達1680元（人民幣，下同），被嘲「這個價格都快趕上周杰倫了」、「想撈劇迷的錢，吃相難看」。

羅雲熙日前在微博官宣自己將於6月1日在成都舉辦「此刻X以光」演唱會，並在文中附上主視覺宣傳照，讓不少粉絲相當期待，但也有一些網友在見到羅雲熙個唱相關資訊後，嫌棄內場要價1680元的門票實在太貴了。據悉，這唱演會門票起價為380元，看台區最高票價則為980元。

有網友搬出李榮浩、華晨宇、蔡依林等，表示這些知名歌手的最高票價普遍低於羅雲熙，質疑他「哪來的勇氣呢？」、「太貴了，看不了」，還有人直轟他「不務正業」、「想撈劇迷的錢」。

不過，對於羅雲熙的粉絲來說，偶像開唱是個天大的好消息，面對高票價，不少人表示「就算吃土也要去」、「我就願意看他，搶不到我會哭」、「就算他只站在那不動，我也願意花錢」，還有人喊話要羅雲熙到其他地方多辦幾場。

其實，很多人不知道，羅雲熙2010年是以男團JBOY3身分出道的，曾發過「愛的契約書」、「萬有引力」、「表情帝」等多張單曲，男團解散後，羅雲熙才走上演員之路。

蔡依林 梁靜茹 疫情

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