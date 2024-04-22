梁朝偉快禿頂？被指撞臉知名企業家

梁朝偉（圖）被眼尖網友發現，意外「撞臉」知名企業家王石。(取材自微博)

香港 男星梁朝偉 日前在香港電影金像獎頒獎典禮上，以「金手指」第六度勇奪影帝，引起熱議。時隔數日，他被發現在德國 拍攝首部歐洲電影「Silent Friend」，從網友PO出的照片可見，梁朝偉明顯頭髮稀疏，蒼老不少。

從照片中可見，梁朝偉當天身穿深藍色羽絨外套，搭配一條簡單的深色長褲，相當低調。不過，最引人關注的還是，梁朝偉的頭髮已經花白，而且髮量稀疏，有禿頭之虞，抬頭紋和法令紋也很明顯，可說是老態藏不住。

梁朝偉被眼尖網友發現，意外「撞臉」知名企業家王石（圖）。(取材自微博)

還有網友發現，61歲的梁朝偉竟意外和萬科集團創始人王石「撞臉」了，點出兩人「連禿頂都如出一轍」。不過，多數網友都覺得，髮量的多少一點都不影響梁朝偉的魅力，反而讓他看起來更真實、有故事。

據一名和他合照的粉絲表示，由於梁朝偉正在拍攝電影，他等了一個多小時才敢上前要求「集郵」，照片中的梁朝偉雖然笑容親切，但據該名粉絲表示，其實他「非常社恐」。

據悉，梁朝偉在「Silent Friend」的中飾演腦神經科學家，從曝光的花絮照可見，他穿著陸軍裝配金絲眼鏡，相當帥氣有型。梁朝偉也正是因為在趕拍「Silent Friend」，所以缺席了香港金像獎頒獎典禮。