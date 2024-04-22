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楊冪首演反配特務… 自爆請表演老師提升演技 卻被網友酸爆

娛樂新聞組／即時報導
楊冪飾演心思縝密又心狠手辣的特務。(取材自微博)
楊冪飾演心思縝密又心狠手辣的特務。(取材自微博)

由人氣女星楊冪、演技派男星秦昊主演的諜報戲「哈爾濱一九四四」近日開播。楊冪罕見扮演心狠手辣、多疑冷血的反派角色，她表示，為了演好這個角色，專門請了表演老師郭爾泰為她排戲及提升演技。

「哈爾濱一九四四」講述雙胞胎兄弟宋卓文、宋卓武交替身分與敵人斡旋的故事。劇中，秦昊挑戰一人分飾兩角，同時飾演雙胞胎兄弟宋卓文和宋卓武。對秦昊來說，需要在扮相沒有太大差異的情況下，僅僅憑藉眼神、動作、語氣語調等細節，展現兩個角色截然不同的性格，是一大挑戰。

而楊冪則是飾演特務科長關雪，心思縝密又極其心狠手辣，她利用自己的美貌獲取大量情報。

揚冪曾透露，接到這部劇時非常開心，因為這是她第一次嘗試這種類型的角色。

楊冪受訪時曾透露自己為了拍攝「哈爾濱一九四四」，特意請了表演老師郭爾泰協助自己，將每一句台詞做到倒背如流、到現場可以不帶劇本。不料，這番努力宣言卻被網友質疑「演戲這麼久了還需要琢磨演技」，「努力人設」徹底翻車。

郭爾泰曾透露，楊冪曾在發高燒後，一面抱著垃圾桶嘔吐，一面問他覺得自己這場戲處理得如何。拍攝期間，她也全程投入，幾乎沒有離開拍攝場地，就算沒有她的戲，她也會從旁觀察別人演出。

導演張黎也說，看得出楊冪對表演的焦慮及自我懷疑，他不時安慰對方不要給自己太多負擔，只須大膽去做。

楊冪

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