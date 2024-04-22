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梁靜茹大馬開唱 淚吐當年出道「替父親圓星夢」

記者林士傑／即時報導
梁靜茹特地為馬來西亞的粉絲準備3首限定曲目。（圖／超級圓頂提供）
梁靜茹特地為馬來西亞的粉絲準備3首限定曲目。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹闊別8年重返家鄉馬來西亞，舉辦「當我們談論愛情」世界巡演，感性提到內心有個缺憾是亡父沒有機會欣賞她的演出，因此從彩排時就覺得五味雜陳，登台後一聽見「微光」的前奏，她表示：「我幾乎就要哭了，雖然爸爸從來沒有看過我的演唱會，但每一次我都覺得他有來現場，坐在某一個角落，看我的演唱會。」

她說當年之所以出道，是替父親一圓星夢，「我爸爸跟媽媽是歌唱比賽認識，他喜歡買唱片，幻想自己有一天能當歌星，也想把女兒栽培成唱片歌手。」當晚親友團包括媽媽、弟弟、表哥張智成一共超過20人，還有「崇拜」作曲人彭學斌、死黨易桀齊、阿飛等等人一起同歡，讓心情激動又複雜，感動表示：「這幾天我見到的每一位，都是兒時一起長大的朋友；而此刻站在舞台上，一起長大的人，變成陪我度過20多個年頭的你們，真是不容易。」

她擁有許多經典歌曲，感恩有幸能和許多音樂人合作，特地為馬來西亞站安排張國榮的「追」、周杰倫為她寫的「失憶」以及由星馬音樂人創作的「刻在我心底的名字」3首限定曲目，她說：「『失憶』這首歌是我第一次在自己的演唱會上唱，真的是為了馬來西亞安排的。」吸引台下歌迷尖叫聲不斷。

接著唱完「可惜不是你」之後，梁靜茹說：「這幾年，大家都很不容易。各種牽掛、各種想念，看到大家都這麼關心我，掌聲和歡呼聲都是對我的疼愛。總而言之，感謝的話說不完，覺得自己擁有的已經很多了，深刻地感受一切，才能唱成歌，也希望這些歌曲能給到大家小小的力量。」最後預告2.0版的「當我們談論愛情」巡演將在下月啟航。

梁靜茹(左)闊別8年重返家鄉大馬舉辦演唱會。（圖／超級圓頂提供）
梁靜茹(左)闊別8年重返家鄉大馬舉辦演唱會。（圖／超級圓頂提供）
梁靜茹當起地陪帶團隊吃現剝的榴槤。（圖／超級圓頂提供）
梁靜茹當起地陪帶團隊吃現剝的榴槤。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹 周杰倫

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