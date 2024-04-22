梁靜茹大馬開唱 淚吐當年出道「替父親圓星夢」

梁靜茹特地為馬來西亞的粉絲準備3首限定曲目。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹 闊別8年重返家鄉馬來西亞，舉辦「當我們談論愛情」世界巡演，感性提到內心有個缺憾是亡父沒有機會欣賞她的演出，因此從彩排時就覺得五味雜陳，登台後一聽見「微光」的前奏，她表示：「我幾乎就要哭了，雖然爸爸從來沒有看過我的演唱會，但每一次我都覺得他有來現場，坐在某一個角落，看我的演唱會。」

她說當年之所以出道，是替父親一圓星夢，「我爸爸跟媽媽是歌唱比賽認識，他喜歡買唱片，幻想自己有一天能當歌星，也想把女兒栽培成唱片歌手。」當晚親友團包括媽媽、弟弟、表哥張智成一共超過20人，還有「崇拜」作曲人彭學斌、死黨易桀齊、阿飛等等人一起同歡，讓心情激動又複雜，感動表示：「這幾天我見到的每一位，都是兒時一起長大的朋友；而此刻站在舞台上，一起長大的人，變成陪我度過20多個年頭的你們，真是不容易。」

她擁有許多經典歌曲，感恩有幸能和許多音樂人合作，特地為馬來西亞站安排張國榮的「追」、周杰倫 為她寫的「失憶」以及由星馬音樂人創作的「刻在我心底的名字」3首限定曲目，她說：「『失憶』這首歌是我第一次在自己的演唱會上唱，真的是為了馬來西亞安排的。」吸引台下歌迷尖叫聲不斷。