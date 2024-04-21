戲說從頭／袁姍姍認內心倔強 符合新劇醫生人設

袁姍姍(左)在新劇中一改往日明豔的角色形象，打扮樸素。(取材自微博)

中國電視劇「手術直播間」近日播出，出演兒科醫生的袁姍姍日前表示，在角色身上看到了自己的影子，「我也是一個情緒相對穩定，但內心比較倔強的人」。

新快報報導，劇中，袁姍姍飾演常悅，是海城醫院的兒科醫師。在袁姍姍看來，出演「手術直播間」是一種緣分，「這幾年家裡有人看病，接觸了很多醫生朋友，當有一個醫生的角色來找我時，就覺得是種緣分。而且我本人也喜歡醫療劇，因為醫院裡會上演『生死較量』，所以在看了劇本之後，就想去嘗試一下」。

此次，袁姍姍一改往日明豔的角色形象，打扮樸素，大多時候都是穿著一件白大褂，用溫柔的目光注視著每一個人。在袁姍姍看來，常悅是一個情緒很穩定的人，無論遇到大事小事，都可以很理性地去應對，把每一位同事、患者都照顧得很好，就像是醫生和患者中間的一道橋梁。

不過，常悅表面上看起來很溫柔，但其實內心倔強，認準了的事就一定會做成。袁姍姍在常悅身上看到了自己的影子，「演員在飾演角色時，一定會去挖掘自身和角色的共同點。我自己也是一個情緒相對穩定，但內心比較倔強的人。」

出道以來，袁姍姍塑造過許多角色。不過這幾年，她的節奏明顯慢了下來。袁姍姍表示，其實自己沒有刻意說慢下來，只是現在更想飾演一些自己喜歡的角色，「我前幾年拍戲比較多，這幾年就希望更多地去生活。到了一定的年紀，就會承擔起更多的家庭職責，多去照顧家人。也正因為生活中的這些經歷，反而讓我更好地去塑造角色」。