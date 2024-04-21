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86歲吳彥姝、40歲唐嫣「牽手走秀」 網讚：歲月不敗美人

娛樂新聞組／即時報導
唐嫣(右)牽著吳彥姝的畫面，引起網友熱議。(取材自微博)
唐嫣(右)牽著吳彥姝的畫面，引起網友熱議。(取材自微博)

近日，老戲骨吳彥姝與唐嫣一起參加精品線下活動，兩人盛裝打扮並牽手走秀，優雅氣質引發網友熱議，紛紛大讚「歲月不敗美人」，還有人說「終於明白美和年齡無關」、「原來美也是一種傳承」。

86歲的吳彥姝當天穿著合身旗袍，將銀髮梳理得一絲不苟，讓人訝異的是，她雖然腳踩高跟鞋，但步伐輕快穩健，尤其是直挺挺的身段，絲毫不見老態。

40歲的唐嫣則披著一頭波浪長髮，妝容精緻明艷，她穿著黑色露肩修身長裙，完美呈現曼妙身姿。

有網友大讚，一老一少，都是大美人，讓人看了非常養眼，賞心悅目。

在走秀舞台上，唐嫣先走到一頭站定轉身後，便朝著另一頭的吳彥姝伸出手。於是吳彥姝踏著輕盈步伐向唐嫣走來，當快走到唐嫣時，吳彥姝也對著唐嫣伸出手，隨後兩人牽著手往前走。這一幕，感動了許多網友。

吳彥姝是知名老戲骨，參演戲劇無數，更曾得過金雞獎最佳女配角、金馬獎最佳女配角以及亞洲電影大獎最佳女配角獎等。她在電視劇「去有風的地方」中的演出讓人印象深刻，還和女主角劉亦菲結為「忘年閨密」。

唐嫣則是憑藉「繁花」中的汪小姐一角，成功擺脫「傻白甜」花瓶角色，演技大躍進，連導演王家衛都說，「唐嫣就是汪小姐，天選的汪小姐」。

網友皆敲碗期待吳彥姝、唐嫣可以有機會合作。

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