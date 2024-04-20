謝金燕登「浪姐5」辣翻 網：不信她快50歲

謝金燕近50歲狀態仍非常好。（取材自微博）

中國大陸節目「乘風2024」最新一季開播，首集「初舞台」第一棒就由謝金燕打頭陣，她電音女神的名號非浪得虛名，站在偌大的棚內舞台，沒了舞者和台下觀眾，「姐姐」霸氣依舊全開，一雙美腿更是辣翻全場，連韓團出身、奪下初舞台第一名的鄭妮可都驚呼：「她看起來好年輕！」

該節目近年成為中生代明星再度翻紅的競技台，過去王心凌 、Ella都藉初舞台演出人氣翻倍，這次來到第五屆，台灣有謝金燕、楊謹華、Dizzy Dizzo蔡詩芸、郭碧婷及郭書瑤參加，49歲的謝金燕是這季第二年長的參賽者，她自豪說：「姐姐的鬥志絕對是走到最後，我在家鄉的成績表現一直很優異，這次決定這麼做（參賽），是因為真的想挑戰自己，不知道我什麼時候不能夠再跳舞。」

回顧33年前那一場車禍，她脊椎位移、全身多處骨折，被醫生判定這輩子無法正常行走，「我有可能下半輩子得坐輪椅，但我就想要唱跳，花了好多年復健，從離開輪椅、可以站立，我會想走就想跑，在台上那一刻，是忘記痛的，人生走到這裡，最大的座右銘是永不放棄」。

她初舞台後忍不住在台上紅了眼眶，讓人心疼，不少大陸網友看到她演出，更是驚呼「她真的50歲嗎」，最終謝金燕闖入前10名好成績。

蔡詩芸挑戰自我。（圖／人見人愛娛樂提供）

而蔡詩芸祭出說唱功力，選唱自己的饒舌作品「Wifey」，因為這首歌不僅是她的創作，也是與她的生活體悟合而為一，「有人可能認為當媽媽後，我的音樂就會變溫和，但我還是做喜歡的音樂、有個性，要當一個很酷的媽媽，我一樣唱著饒舌！」

她與老公王陽明結婚八年，兩人恩愛幸福、與女兒一家三口甜甜蜜蜜。她穿上粉紅色造型裙裝、搭配披風，低胸與短裙展露性感氛圍，演出獲得現場藝人姐姐們的讚賞，網友也讚很強。